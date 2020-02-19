Геннадий Головкин получил травму и отложил возвращение
Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) на ринг снова откладывается. Как сообщает ESPN, причина — травма голени у боксера.
Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) на ринг снова откладывается. Как сообщает ESPN, причина — травма голени у боксера.
В этой связи Головкин и его команда обратились в IBF с просьбой о предоставлении отсрочки на защиту титула. Согласно источникам, бой GGG против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21−0, 5 КО), скорее всего, состоится в мае или июне.
Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. После этого рабочей датой называлось 11 апреля, а местом проведения боя — Чикаго (штат Иллинойс, США). Также не исключался вариант, что поединок может пройти и в Казахстане.
Представитель DAZN подтвердил, что они ищут новые даты для боя Головкин — Шеремета. Том Леффлер из GGG Promotions от комментариев воздержался.
Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в
В андеркарте того же вечера выступил Шеремета. Поляк во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.