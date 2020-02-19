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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин получил травму и отложил возвращение

Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) на ринг снова откладывается. Как сообщает ESPN, причина — травма голени у боксера.

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В этой связи Головкин и его команда обратились в IBF с просьбой о предоставлении отсрочки на защиту титула. Согласно источникам, бой GGG против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21−0, 5 КО), скорее всего, состоится в мае или июне.

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Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. После этого рабочей датой называлось 11 апреля, а местом проведения боя — Чикаго (штат Иллинойс, США). Также не исключался вариант, что поединок может пройти и в Казахстане.

Представитель DAZN подтвердил, что они ищут новые даты для боя Головкин — Шеремета. Том Леффлер из GGG Promotions от комментариев воздержался.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

В андеркарте того же вечера выступил Шеремета. Поляк во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.

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