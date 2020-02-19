«Канело» Альварес передумал насчет третьего боя с Головкиным. Озвучены подробности

Ранее «Канело» давал понять, что не заинтересован в трилогии с GGG, но теперь изменил свое решение. По информации инсайдера Майка Коппинджера (The Athletic), мексиканец проявил интерес к поединку с казахстанцем в сентябре этого года.

«DAZN давно пытается организовать их третий бой. Но мы все еще далеки от трилогии “Канело” — GGG. Альваресу нужно уладить вопрос с боем на 2 мая, где фаворитом в соперники является Билли Джо Сондерс. Головкину же предстоит бой с Камилом Шереметой, но место и дата поединка пока не определены. Ожидается, что защиту титула GGG проведет 11 апреля. Остается лишь уладить вопрос с весом. Захочет ли Головкин драться в 168 фунтах? Предстоит еще много работы, но растет надежда на то, что мы наконец увидим третий бой “Канело” и Головкина», — написал Коппинджер в твиттере.