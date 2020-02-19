Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
РБ Лейпциг
Хоккей. НХЛ
20.02
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
20.02
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.02
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
63
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
74
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
52
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
09:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес передумал насчет третьего боя с Головкиным. Озвучены подробности

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) пересмотрел свою позицию относительного третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ранее «Канело» давал понять, что не заинтересован в трилогии с GGG, но теперь изменил свое решение. По информации инсайдера Майка Коппинджера (The Athletic), мексиканец проявил интерес к поединку с казахстанцем в сентябре этого года.

Отмечается, что Альварес планирует выступать в 168 фунтах, поэтому Головкину, скорее всего, придется подняться из среднего веса (160 фунтов).

«DAZN давно пытается организовать их третий бой. Но мы все еще далеки от трилогии “Канело” — GGG. Альваресу нужно уладить вопрос с боем на 2 мая, где фаворитом в соперники является Билли Джо Сондерс. Головкину же предстоит бой с Камилом Шереметой, но место и дата поединка пока не определены. Ожидается, что защиту титула GGG проведет 11 апреля. Остается лишь уладить вопрос с весом. Захочет ли Головкин драться в 168 фунтах? Предстоит еще много работы, но растет надежда на то, что мы наконец увидим третий бой “Канело” и Головкина», — написал Коппинджер в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, предыдущие их два поединка также состоялись в сентябре: в 2017 году первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимально победил «Канело». Тем самым Головкин потерпел первое поражение и лишился всех титулов.

Между тем появилась информация, что возвращение GGG откладывается. Причина — травма Головкина.

Читайте также
"Барыс" назвал сроки возвращения второго бомбардира команды
Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: он ни разу не попал в створ
«Манчестер Сити» оказался под угрозой новых санкций
СМИ узнали о срочном заседании правления «Барсы» из-за скандала
Русский вундеркинд. Такого, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на Большунова
СМИ: «Лестер» заинтересован в услугах игрока «Ливерпуля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь