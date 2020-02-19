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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин после травмы сменил тренировочный лагерь

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) внес очередные изменения в свой тренировочный лагерь.

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До этого GGG впервые с 2010 года тренировался не в высокогорном местечке Big Bear. Так, в январе Головкин принял решение о начале сотрудничества с компанией SNAC, которая занимается физической готовностью боксеров.

Ранее стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21−0, 5 КО) на неопределенный срок.

«Независимо от того, когда состоится бой против Шереметы, Головкин будет готовиться к нему в другом тренировочном лагере. Спустя месяц после присоединения к программе физической подготовки Виктора Конте в комплексе SNAC в Сан-Карлосе, штат Калифорния, стороны решили прекратить сотрудничество», — написал журналист ESPN Стив Ким.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. После этого рабочей датой называлось 11 апреля, а местом проведения боя — Чикаго (штат Иллинойс, США). Также не исключался вариант, что поединок может пройти и в Казахстане.

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