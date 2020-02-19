Головкин после травмы сменил тренировочный лагерь

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До этого GGG впервые с 2010 года тренировался не в высокогорном местечке Big Bear. Так, в январе Головкин принял решение о начале сотрудничества с компанией SNAC, которая занимается физической готовностью боксеров.

Ранее стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21−0, 5 КО) на неопределенный срок.

«Независимо от того, когда состоится бой против Шереметы, Головкин будет готовиться к нему в другом тренировочном лагере. Спустя месяц после присоединения к программе физической подготовки Виктора Конте в комплексе SNAC в Сан-Карлосе, штат Калифорния, стороны решили прекратить сотрудничество», — написал журналист ESPN Стив Ким.