Головкин после травмы сменил тренировочный лагерь
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) внес очередные изменения в свой тренировочный лагерь.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) внес очередные изменения в свой тренировочный лагерь.
До этого GGG впервые с 2010 года тренировался не в высокогорном местечке Big Bear. Так, в январе Головкин принял решение о начале сотрудничества с компанией SNAC, которая занимается физической готовностью боксеров.
Ранее стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень,
«Независимо от того, когда состоится бой против Шереметы, Головкин будет готовиться к нему в другом тренировочном лагере. Спустя месяц после присоединения к программе физической подготовки Виктора Конте в комплексе SNAC в
Добавим, что изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. После этого рабочей датой называлось 11 апреля, а местом проведения боя — Чикаго (штат Иллинойс, США). Также не исключался вариант, что поединок может пройти и в Казахстане.