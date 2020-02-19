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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник Головкина по дебюту на DAZN отказался от боя с Алимханулы

Промоутеры из Top Rank столкнулись с трудностями при поиске соперника для казахстанского боксера среднего веса Жанибека Алимханулы (8−0, 4 КО) для следующего боя. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что возвращение Алимханулы, владеющего титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, намечено в рамках вечера бокса 28 марта в Квебеке, где в главном бою чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев (15−0, 15 КО) проведет защиту против китайца Мэна Фаньлуна (16−0, 10 КО).

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По информации источника, Top Rank выходили с предложениями на нескольких боксеров, включая канадца Стива Роллса (20−1, 11 КО), однако получили отказ. Напомним, в июне прошлого года в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Роллс досрочного проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который дебютировал на платформе DAZN.

А в январе в Торонто (Канада) Роллс одержал досрочную победу над бразильцем Жилберту Перейрой Дос Сантосом (16−11, 12 КО). Последний известен казахстанским любителям бокса. В сентябре 2017 года в Алматы он проиграл единогласным решением судей все тому же Алимханулы.

Алимханулы свой последний бой провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы.

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