Назван состав женской сборной Казахстана по боксу на турнир за лицензии на Олимпиаду

Соревнования стартует 3 марта в Аммане (Иордания). Казахстанская команда будет представлена следующими боксершами: Ангелина Лукас (51 кг), Даметкен Келимбет (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Надежда Рябец (75 кг).
«В весовой категории до 51 килограммов Казахстан будет представлять Ангелина Лукас, которая на последних трех зарубежных международных турнирах завоёвывала золотые медали. Это говорит о том, что она хорошо психологически подготовлена к выездным соревнованиям. В весе до 57 килограммов выступит Даметкен Келимбет. В этом весе проходил отбор практически до последнего дня. Выбор пал Даметкен, потому что она хорошо выступила на последнем турнире в Голландии она проявила себя хорошо. В категории до 60 килограммов Казахстан будет представлять Римма Волосенко. Она лидер в этом весе. Я считаю, что на чемпионате мира в Улан-Удэ она не проиграла, а показала хороший бой. На последних двух международных турнирах — карагандинском памяти Галыма Жарлыгапова и в Венгрии — она стала чемпионкой. В категории до 69 килограммов в Иорданию отправится Валентина Хальзова, чемпионка мира и финалистка чемпионата Азии. Валя недавно вернулась в сборную после рождения ребенка, и возвращение такой опытной спортсменки в команду не может не радовать. Хальзова в хорошей форме, на турнире в Нидерландах она провела хороший бой с двукратной финалисткой Олимпийских игр Нушкой Фонтейн. В весе до 75 килограммов честь страны будет защищать Надежда Рябец. Она недавно перешла ко взрослым из молодежной сборной, бронзовая медалистка молодежных Олимпийских игр, и вот ей выпал шанс попасть и на Олимпийские игры в Токио. Шансы на лицензии есть у всех. Будем также готовиться к мировому этапу, который пройдет в мае в Париже. Там мы представим второй и третий состав, где у нас также есть сильные спортсменки. Возможно, у нас нет такой большой конкуренции как в мужской сборной. Команда в процессе становления. Но некоторых весовых категориях мы уже имеем хорошую, здоровую конкуренцию», — прокомментировал Алгабек.
Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио впервые женский бокс будет представлен в пяти весовых категориях. На турнире в Иордании разыграют 22 путевки на ОИ — в весе до 51 килограмма шесть лицензий, в категориях до 57, 60, 69 и 75 килограммов — по четыре лицензии.