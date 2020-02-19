Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
РБ Лейпциг
Хоккей. НХЛ
20.02
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
20.02
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.02
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
63
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
74
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
52
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Назван состав женской сборной Казахстана по боксу на турнир за лицензии на Олимпиаду

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Ерик Алгабек объявил состав команды, которая примет участие в лицензионном олимпийском турнире для стран Азии и Океании, сообщает пресс-служба КФБ.

Наверх

Соревнования стартует 3 марта в Аммане (Иордания). Казахстанская команда будет представлена следующими боксершами: Ангелина Лукас (51 кг), Даметкен Келимбет (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Надежда Рябец (75 кг).

Читайте также
Без чемпионов Азии. В каком составе казахстанские боксеры выступят в отборе на Олимпиаду-2020

«В весовой категории до 51 килограммов Казахстан будет представлять Ангелина Лукас, которая на последних трех зарубежных международных турнирах завоёвывала золотые медали. Это говорит о том, что она хорошо психологически подготовлена к выездным соревнованиям. В весе до 57 килограммов выступит Даметкен Келимбет. В этом весе проходил отбор практически до последнего дня. Выбор пал Даметкен, потому что она хорошо выступила на последнем турнире в Голландии она проявила себя хорошо. В категории до 60 килограммов Казахстан будет представлять Римма Волосенко. Она лидер в этом весе. Я считаю, что на чемпионате мира в Улан-Удэ она не проиграла, а показала хороший бой. На последних двух международных турнирах — карагандинском памяти Галыма Жарлыгапова и в Венгрии — она стала чемпионкой. В категории до 69 килограммов в Иорданию отправится Валентина Хальзова, чемпионка мира и финалистка чемпионата Азии. Валя недавно вернулась в сборную после рождения ребенка, и возвращение такой опытной спортсменки в команду не может не радовать. Хальзова в хорошей форме, на турнире в Нидерландах она провела хороший бой с двукратной финалисткой Олимпийских игр Нушкой Фонтейн. В весе до 75 килограммов честь страны будет защищать Надежда Рябец. Она недавно перешла ко взрослым из молодежной сборной, бронзовая медалистка молодежных Олимпийских игр, и вот ей выпал шанс попасть и на Олимпийские игры в Токио. Шансы на лицензии есть у всех. Будем также готовиться к мировому этапу, который пройдет в мае в Париже. Там мы представим второй и третий состав, где у нас также есть сильные спортсменки. Возможно, у нас нет такой большой конкуренции как в мужской сборной. Команда в процессе становления. Но некоторых весовых категориях мы уже имеем хорошую, здоровую конкуренцию», — прокомментировал Алгабек.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио впервые женский бокс будет представлен в пяти весовых категориях. На турнире в Иордании разыграют 22 путевки на ОИ — в весе до 51 килограмма шесть лицензий, в категориях до 57, 60, 69 и 75 килограммов — по четыре лицензии.

Читайте также
"Барыс" назвал сроки возвращения второго бомбардира команды
Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: он ни разу не попал в створ
«Манчестер Сити» оказался под угрозой новых санкций
СМИ узнали о срочном заседании правления «Барсы» из-за скандала
Русский вундеркинд. Такого, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на Большунова
СМИ: «Лестер» заинтересован в услугах игрока «Ливерпуля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь