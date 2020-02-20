Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Порту
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Базель
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЗ
ЛАСК
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вольфсбург
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рома
Гент
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс
Брага
01
Футбол. Еврокубки
20:55
Спортинг
Истанбул Башакшехир
31
Футбол. Еврокубки
20:55
Хетафе
Аякс
20
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
20:55
Брюгге
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Интер
02
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Зальцбург
41
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Бенфика
21
Хоккей. НХЛ
21.02
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.02
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.02
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.02
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
21.02
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
63
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
21.02
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
21.02
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
31
Хоккей. НХЛ
21.02
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Р
Б
12
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы после отказа соперника Головкина получил бой против непобежденного американца из Golden Boy

Стал известен следующий соперника казахстанского боксера среднего веса Жанибека Алимханулы (8−0, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Им станет непобежденный американец Димитриус Баллард (20−0−1, 13 КО). Последний в декабре в Коста-Меса (штат Калифорния, США) боролся за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в среднем весе, но свел вничью десятираундовый поединок против Ямагучи Фалькао (16−1−1, 7 KO) из Бразилии. Их. Тем самым титул так и остался бесхозным.

Алимханулы свой последний бой провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы BC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

Поединок Алимханулы — Баллард состоится в рамках вечера бокса 28 марта в Квебеке (Канада), в главном событии которого чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев (15−0, 15 КО) проведет защиту против китайца Мэна Фаньлуна (16−0, 10 КО).

При этом ранее Top Rank, представляющие интересы Алимханулы, выходили с предложениями на нескольких боксеров, включая канадца Стива Роллса (20−1, 11 КО), однако получили отказ.

Напомним, в июне прошлого года в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Роллс досрочного проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который дебютировал на платформе DAZN.

"Ты пчела - я пчеловод". Жены хоккеистов "Сарыарки" сняли оригинальный клип в поддержку перед плей-офф
Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки
Россия не доехала до топ-6 на ЧМ по биатлону. Могло быть хуже
Слепцова заявила, что никогда не использовала допинг
Взятка в виде виллы: президента ПСЖ обвинили в коррупции
Драчев назвал вероятный состав мужской сборной на эстафету на ЧМ
Последний шанс. Кто еще из клубов КХЛ может попасть в плей-офф
«Мне запретили тренировать». Как Маминова выгнали из «Актобе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь