Алимханулы после отказа соперника Головкина получил бой против непобежденного американца из Golden Boy

Им станет непобежденный американец Димитриус Баллард (20−0−1, 13 КО). Последний в декабре в Коста-Меса (штат Калифорния, США) боролся за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в среднем весе, но свел вничью десятираундовый поединок против Ямагучи Фалькао (16−1−1, 7 KO) из Бразилии. Их. Тем самым титул так и остался бесхозным.

Алимханулы свой последний бой провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы BC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

Поединок Алимханулы — Баллард состоится в рамках вечера бокса 28 марта в Квебеке (Канада), в главном событии которого чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев (15−0, 15 КО) проведет защиту против китайца Мэна Фаньлуна (16−0, 10 КО).

При этом ранее Top Rank, представляющие интересы Алимханулы, выходили с предложениями на нескольких боксеров, включая канадца Стива Роллса (20−1, 11 КО), однако получили отказ.