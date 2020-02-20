Назван лучший нокаут 2019 года в боксе
Нокаутирующий удар в исполнении американца Деонтея Уайлдера признан Всемирным боксерским советом (WBC) лучшим в 2019 году. Видео опубликовано в
Нокаутирующий удар в исполнении американца Деонтея Уайлдера признан Всемирным боксерским советом (WBC) лучшим в 2019 году. Видео опубликовано в
Второй поединок между тяжеловесами Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом прошел 23 ноября 2019-го в
Для Уайлдера этот нокаут стал 41-м в профессиональной карьере. Следующий поединок американец проведет 22 февраля против британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.