Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Р
12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Футбол. Еврокубки
20:55
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
20:55
Хетафе
Аякс
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Брюгге
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
АПОЭЛ
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Брага
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Аризона Койотс
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
36
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший нокаут 2019 года в боксе

Нокаутирующий удар в исполнении американца Деонтея Уайлдера признан Всемирным боксерским советом (WBC) лучшим в 2019 году. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.

Наверх
Источник: AP 2020

Второй поединок между тяжеловесами Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом прошел 23 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. Американец защитил титул чемпиона WBC, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде.

Для Уайлдера этот нокаут стал 41-м в профессиональной карьере. Следующий поединок американец проведет 22 февраля против британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Нурмагомедов отверг 100 млн долларов за бой с Макгрегором
Самая красивая женщина в мире поделилась кадрами с отдыха. Видео
«Валенсия» опоздала с Черышевым. «Аталанта» покоряет Европу
Чикаго увидел дуэль Панарина и Кейна. А зарешало звено Бучневича
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Моуринью не хватило Дзюбы в матче против «Лейпцига»
«Роналду — хищник, всегда находит гол». Большое интервью Месси
«Интервью про меня». Загитова отказалась говорить о Косторной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь