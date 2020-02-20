Федерация бокса России проведет переговоры по следующему бою Гассиева

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе против американца Джерри Форреста был отменен. По информации ТАСС, команда россиянина отказалась от поединка из-за проблем во время подготовки.

«Мы поговорили с Муратом, — сказал Кремлев. — Бой 29 февраля уже точно отменен, это факт. Мы поговорим с промоутерами, с командой боксера и решим, когда пройдет его следующий поединок. Нельзя, чтобы у Гассиева был такой большой простой».

Поединок должен был состояться в ночь на 1 марта во Фриско (США, штат Техас), бой должен был стать дебютным для россиянина в супертяжелом весе. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.