Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш
Стали известны гонорары боксёров действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри за
Стали известны гонорары боксёров действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри за
Официальный гонорар каждого из спортсменов составит $ 5 млн, однако известно, что общая сумма выплат составит не менее $ 30 млн для каждого из боксёров, причём это без учёта дохода от продаж платных трансляций, сообщает ESPN, ссылаясь на сообщение Атлетической комиссии штата Невада.
На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 боях.