Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш

Официальный гонорар каждого из спортсменов составит $ 5 млн, однако известно, что общая сумма выплат составит не менее $ 30 млн для каждого из боксёров, причём это без учёта дохода от продаж платных трансляций, сообщает ESPN, ссылаясь на сообщение Атлетической комиссии штата Невада.