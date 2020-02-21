Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари Флэймз
Бостон Брюинз
21
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
02
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
10
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21.02
Бетис
Мальорка
33
Футбол. Зарубежный
21.02
Метц
Лион
02
Футбол. Зарубежный
21.02
Брешиа
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
21.02
Бавария
Падерборн
32
Футбол. Зарубежный
21.02
Ницца
Брест
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Леганес
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
21.02
ЦСКА
Динамо Мн
81
Хоккей. КХЛ
21.02
Авангард
Йокерит
Б
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Удинезе
Хоккей. КХЛ
21.02
Металлург Мг
Нефтехимик
31
Хоккей. КХЛ
21.02
Барыс
Салават Юлаев
21
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
21 февраля, источник: Vesti.kz

Призер Азиады из Казахстана трижды побывал в нокдауне и проиграл нокаутом россиянину

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Намик Нефталиев проиграл нокаутом россиянину Идрису Шахманову, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Поединок в Москве был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором. Перед этим Нефталиев трижды побывал в нокдауне.

Для 22-летнего Шахманова эта победа стала третьей в трех боях и первой досрочной, а 22-летний Нефталиев потерпел первое поражение в карьере.

В профи Нефталиев дебютировал 15 февраля в Алматы с победы нокаутом во втором раунде над 19-летним соотечественником Русланом Горнушевым, который также проводил свой первый бой.

Ранее Нефталиев занимался муай-таем. В 2017 году он стал бронзовым призером Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а в 2018-м — выиграл «бронзу» на чемпионате мира. В апреле 2018 года Нефталиев победил на чемпионате Казахстана, но лишился «золота» и получил четырехлетнюю дисквалификацию — в его допинг-пробе нашли мельдоний.

"Бавария" на последних минутах вырвала победу над худшим клубом Бундеслиги
ФК «Сочи» включил в заявку чемпиона мира по футболу 2018 года
Норвежский лыжник: Большунов ударил меня палкой по лицу
Тренер «Барселоны» высказался о скандале с травлей звезд клуба
«Крылья Советов» заявили форварда «Спартака» для участия в РПЛ
ЦСКА одержал самую крупную победу в текущем сезоне КХЛ
Лучшего российского теннисиста раскритиковали за нытье на корте
Венесуэлка Юлимар Рохас побила мировой рекорд Татьяны Лебедевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь