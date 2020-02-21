Призер Азиады из Казахстана трижды побывал в нокдауне и проиграл нокаутом россиянину

Поединок в Москве был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором. Перед этим Нефталиев трижды побывал в нокдауне.

Для 22-летнего Шахманова эта победа стала третьей в трех боях и первой досрочной, а 22-летний Нефталиев потерпел первое поражение в карьере.

В профи Нефталиев дебютировал 15 февраля в Алматы с победы нокаутом во втором раунде над 19-летним соотечественником Русланом Горнушевым, который также проводил свой первый бой.