Призер Азиады из Казахстана трижды побывал в нокдауне и проиграл нокаутом россиянину
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Намик Нефталиев проиграл нокаутом россиянину Идрису Шахманову, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Намик Нефталиев проиграл нокаутом россиянину Идрису Шахманову, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в Москве был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором. Перед этим Нефталиев трижды побывал в нокдауне.
Для 22-летнего Шахманова эта победа стала третьей в трех боях и первой досрочной, а 22-летний Нефталиев потерпел первое поражение в карьере.
В профи Нефталиев дебютировал 15 февраля в Алматы с победы нокаутом во втором раунде над 19-летним соотечественником Русланом Горнушевым, который также проводил свой первый бой.
Ранее Нефталиев занимался