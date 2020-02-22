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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанский боксер победил мексиканца по прозвищу «Тайсон»

Казахстанский боксер Нурзат Сабиров (11−0, 9 KO) одержал очередную победу на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На этот раз в канадском городе Римуски он оказался сильнее 30-летнего мексиканца Рикардо Адриана Луну Флореса (22−8−1, 14 КО) по прозвищу «Тайсон». Бой в полутяжелом весе прошел все запланированные восемь раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Сабирову.

Для 26-летнего казахстанца данная виктория стала 11-й в 11 боях (в девяти из них он победил досрочно). Флорес потерпел восьмое поражение при 22 победах (14 нокаутом) и одной ничьей.

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