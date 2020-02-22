Непобежденный казахстанский боксер победил мексиканца по прозвищу «Тайсон»
Казахстанский боксер Нурзат Сабиров (11−0, 9 KO) одержал очередную победу на
Казахстанский боксер Нурзат Сабиров (11−0, 9 KO) одержал очередную победу на
На этот раз в канадском городе Римуски он оказался сильнее 30-летнего мексиканца Рикардо Адриана Луну Флореса (22−8−1, 14 КО) по прозвищу «Тайсон». Бой в полутяжелом весе прошел все запланированные восемь раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Сабирову.
Для 26-летнего казахстанца данная виктория стала 11-й в 11 боях (в девяти из них он победил досрочно). Флорес потерпел восьмое поражение при 22 победах (14 нокаутом) и одной ничьей.