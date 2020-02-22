Бронера арестовали на взвешивании Уайлдера и Фьюри

Американский боксёр, бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Эдриен Бронер был арестован во время процедуры взвешивания чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсона Фьюри, сообщает Daily Star.