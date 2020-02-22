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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Бронера арестовали на взвешивании Уайлдера и Фьюри

Американский боксёр, бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Эдриен Бронер был арестован во время процедуры взвешивания чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсона Фьюри, сообщает Daily Star.

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Источник: AFP 2020

Бронер пытался пройти в зал, где проходила процедура взвешивания, однако охрана не пустила боксёра внутрь. Самостоятельно покинуть здание боксёр отказался, в итоге на место происшествия была вызвана полиция, которая и задержала Бронера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, по итогам взвешивания Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 килограмма). Вес Тайсона Фьюри оказался на 19,4 кг больше — 273 фунта (123,8 кг).

Это будет второе противостояние Уайлдера и Фьюри. Впервые боксёры встретились в декабре 2018 года. Тогда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уайлдер и Фьюри взвесились: Тайсон оказался тяжелее
Ruptly TV
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Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
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