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10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом

В Лас-Вегасе (США) состоялся бой-реванш между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

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На кону стоял чемпионский титул в тяжёлом весе по версии WBC.

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Напомним, по итогам церемонии взвешивания Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг.

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Победу одержал британец Тайсон Фьюри. По ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне. Судья остановил поединок в седьмом раунде после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце.

Фьюри стал чемпионом WBC и выиграл вакантный чемпионский пояс по версии авторитетного журнала The Ring.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и одно поражение в 44 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 30 побед и одна ничья в 31 бое.

Это была вторая встреча боксёров. Впервые они подрались в декабре 2018 года. Тогда Уайлдер, уступая Фьюри, сумел в заключительных раундах дважды отправить соперника в нокдаун, благодаря чему добился ничьей и защитил титул чемпиона мира.

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