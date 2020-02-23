Самый ожидаемый реванш десятилетия закончился в 7-м раунде. Фьюри уничтожил Уайлдера
Тайсон — король.
Тайсон — король.
28 ноября 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко. Украинец проиграл впервые за 11 лет, а британец стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring.
Не прошло и двух недель, как Фьюри слил пояс IBF в унитаз (буквально), так как его лишили титула
В июне 16-го у Фьюри нашли анаболический стероид нандролон, однако позднее обвинения были сняты. Запланированный на 9 июля реванш с Кличко перенесен на 29 октября.
Чуть позже Фьюри отказался от оставшихся поясов и сообщил, что у него депрессия и проблемы с наркотиками. Проба боксера от 22 сентября 2016-го дала положительный результат на кокаин.
В июле 2017-го Фьюри написал в твиттере, что завершает карьеру. Серьезность его заявления подтверждали весы, которые показывали под боксером 160 кг.
К началу февраля Тайсон уже готовил свое возвращение на ринг и сбросил порядка 40 кг.
Летом 2018-го Фьюри вернулся на ринг. В июне он победил албанца Сефера Сефери, а в августе без проблем разобрался с итальянцем Франческо Пьянета. Под конец года Фьюри, который еще относительно недавно страдал от депрессии и лишнего веса, вышел драться за чемпионский пояс WBC против Деонтея Уайлдера.
Их бой стал одним из лучших за всю историю тяжелого веса в боксе. Фьюри демонстрировал чудеса техники, дурачился в ринге и делал то, что не смог сделать ни один из предыдущих соперников Деонтея: встал после тяжелых нокдаунов. Дважды.
В 2019-м Уайлдер и Фьюри встретились с абсолютно разными соперниками. Если Деонтей вырубил более чем известных Доминика Бризила и Луиса Ортиса, то Тайсон без особенных проблем прошел Тома Шварца и неожиданно тяжело победил шведа Отто Уаллина.
Но даже разница в оппозиции не сделала реванш Фьюри и Уайлдера менее ожидаемым. Например, вот так про этот бой говорил один из самых авторитетных спортивных журналистов мира Ариэль Хельвани.
«Если вы спросите меня, то это самый ожидаемый поединок в супертяжелом весе со времен реванша Леннокса Льюиса и Майка Тайсона в июне 2002-го. И несмотря на большую известность Тайсона и Льюса, реванш Фьюри и Уайлдера можно назвать даже более ожидаемым. И вот, почему: они оба непобежденные, это реванш после боя, который завершился в ничью, на кону пояс чемпиона WBC. Это два великих шоумена, появление на публике которых доставляет удовольствие. Не могу дождаться. Надеюсь, такие поединки положат конец словам о том, что бокс мертв. Все наоборот. Бокс не был таким интересным уже более 10 лет», — писал Хельвани.
И перед этим боем шоу было буквально везде. Даже в интервью Тайсона Фьюри, который рассказывал, что во время своей подготовки окунал руки в бензин, мастурбировал по семь раз в день и качал челюсть кунилингусом.
После первой дуэли взглядов между Фьюри и Уайлдером (видео лежит на абзац выше) организаторы запретили им вставать близко друг напротив друга на церемонии взвешивания.
И делали шоу боксеры даже в раздевалках. Посмотрите на контраст их настроений за пару часов до боя.
А потом Уайлдер и Фьюри появились на арене.
Сам поединок прошел не менее зрелищно, но крайне односторонне. Фьюри гонял Уайлдера по рингу и делал с ним все, что хотел.
Вот в третьем раунде Уайлдер улетает в первый нокдаун.
История повторяется в пятом раунде.
В шестом раунде Фьюри включает свой привычный образ и пробует на вкус кровь Уайлдера (это не шутка).
В седьмом раунде Уайлдер зажимается в угол, пропускает серию тяжелых ударов от Фьюри, и угловые американца выбрасывают белое полотенце, чтобы прекратить избиение.
В свое время Фьюри обрушил карьеру Владимира Кличко, который не знал себе равных на протяжении 10 лет. Сегодня британец вновь сотворил историю, отобрав пояс WBC у Уайлдера, который не проигрывал 12 лет и 42 боя.