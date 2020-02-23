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10:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уайлдер: Был готов костьми лечь на ринге, но тренер бросил полотенце

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что был готов сражаться в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC c британцем Тайсоном Фьюри до самого конца, но его тренерский штаб ему этого не позволил.

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Источник: AP 2020

Уайлдер в субботу в Лас-Вегасе в бое-реванше проиграл Фьюри техническим нокаутом. В седьмом раунде британец прижал Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца, который до этого несколько раз оказывался в нокдауне, бросил полотенце. Судья остановил бой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня лучший одержал победу. Мой тренер бросил полотенце, но я был готов костьми лечь на ринге. У меня было припасено много вещей на этот поединок, но что есть, то есть Я просто хотел, чтобы мой угол позволил продолжать сражаться. Но он (Фьюри) сделал то, что он сделал, мне нет никаких оправданий», — цитирует Би-би-си Уайлдера, который потерпел первое поражение в карьере.

Первый поединок Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.


Тайсон Фьюри: у Уайлдера сердце чемпиона
Ruptly tv
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Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
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