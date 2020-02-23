Уайлдер: Был готов костьми лечь на ринге, но тренер бросил полотенце

Уайлдер в субботу в Лас-Вегасе в бое-реванше проиграл Фьюри техническим нокаутом. В седьмом раунде британец прижал Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца, который до этого несколько раз оказывался в нокдауне, бросил полотенце. Судья остановил бой.

«Сегодня лучший одержал победу. Мой тренер бросил полотенце, но я был готов костьми лечь на ринге. У меня было припасено много вещей на этот поединок, но что есть, то есть Я просто хотел, чтобы мой угол позволил продолжать сражаться. Но он (Фьюри) сделал то, что он сделал, мне нет никаких оправданий», — цитирует Би-би-си Уайлдера, который потерпел первое поражение в карьере.