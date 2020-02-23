Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

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«Серьезных травм Деонтей не получил. Единственное что — есть рассечение уха, которое могло повлиять на координацию в бою», — сказал собеседник агентства.

В воскресенье Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Боксеры проводили второй поединок, в первом бою, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу поединка Фьюри отправлял американца в нокдаун.