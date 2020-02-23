Уайлдер может в течение 30 дней потребовать незамедлительный реванш с Фьюри

У Уайлдера есть 30 дней на то, чтобы попросить реванш. Такое условие было указано в контракте боксёров.



Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.



Это было второе противостояние Уайлдера с Фьюри. В первом поединке была зафиксирована ничья.



На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и одно поражение в 44 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 30 побед и одна ничья в 31 бое.