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21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Уайлдер может в течение 30 дней потребовать незамедлительный реванш с Фьюри

Американский боксёр Деонтей Уайлдер имеет право воспользоваться опцией незамедлительного реванша с новоиспечённым чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, сообщает BoxingScene.

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8
фотографий

У Уайлдера есть 30 дней на то, чтобы попросить реванш. Такое условие было указано в контракте боксёров.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

Это было второе противостояние Уайлдера с Фьюри. В первом поединке была зафиксирована ничья.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и одно поражение в 44 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 30 побед и одна ничья в 31 бое.

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