СМИ: Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев в ночь на понедельник был арестован в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев в ночь на понедельник был арестован в
Отмечается, что машину спортсмена около 2 часов ночи остановил дорожный патруль. Сотрудник полиции счел, что Ковалев находился в нетрезвом состоянии, и арестовал его.
В настоящее время в отношении Ковалева продолжается разбирательство по другому делу: в июне 2018 года он был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц. Досудебное заседание назначено на 8 апреля. Если вина Ковалева будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
В ноябре 2019 года мексиканец Сауль Альварес нокаутировал Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Тренер российского боксера Бадди Макгирт в феврале сообщил, что Ковалев перейдет в первый тяжелый вес в своем следующем поединке.