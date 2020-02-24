СМИ: Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде

Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что машину спортсмена около 2 часов ночи остановил дорожный патруль. Сотрудник полиции счел, что Ковалев находился в нетрезвом состоянии, и арестовал его.

Около 7:35 утра боксера отпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время в отношении Ковалева продолжается разбирательство по другому делу: в июне 2018 года он был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц. Досудебное заседание назначено на 8 апреля. Если вина Ковалева будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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