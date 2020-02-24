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24 февраля, источник: Sport24

Емельяненко побоксировал с Кадыровым: «Он за слова отвечает!»

Российский боец ММА Александр Емельяненко показал фото с совместной тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Ранее Кадыров публично высказывал желание встретиться с Емельяненко в официальном поединке по правилам бокса или ММА.

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«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел на ринг!» — написал Емельяненко в инстаграме.

Емельяненко-младший сейчас готовится к бою с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля.

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