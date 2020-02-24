Емельяненко побоксировал с Кадыровым: «Он за слова отвечает!»
Российский боец ММА Александр Емельяненко показал фото с совместной тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Российский боец ММА Александр Емельяненко показал фото с совместной тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ранее Кадыров публично высказывал желание встретиться с Емельяненко в официальном поединке по правилам бокса или ММА.
«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел на ринг!» — написал Емельяненко в инстаграме.