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09:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Уайлдер воспользуется опцией о бое-реванше с Фьюри

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер воспользуется опцией о проведении повторного боя с британцем Тайсоном Фьюри, сообщил журналист The Athletic Лэнс Пагмир на своей странице в Twitter.

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Уайлдер в субботу потерпел первое поражение на профессиональном ринге, проиграв в Лас-Вегасе техническим нокаутом в седьмом раунде. Фьюри прижал Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца, который до этого несколько раз оказывался в нокдауне, бросил полотенце.

Британец отобрал у Уайлдера титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который американец успешно защищал десять раз.

«Я расстроен, ведь мы обсуждали это много раз. Поэтому сказал своей команде — больше никогда, как бы это ни выглядело со стороны, никогда не бросать полотенце. Впереди оставалось пять раундов. Не важно, как именно я смотрелся, я всё ещё был в бою», — сказал Уайлдер, чьи слова приводит sports.yahoo.com.

Первый поединок 34-летнего Уайлдера и 31-летнего Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.

На счету Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом) и одна ничья. Фьюри выиграл 30 поединков (21 — нокаутом) и один бой завершил вничью.

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