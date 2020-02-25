Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
ОТ
43
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Зарубежный
24.02
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
32
Все события
Фоторепортажи
18Самые известные ученицы Тутберидзе
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уайлдер назвал причину, по которой он проиграл Фьюри в бое за пояс WBC

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Уайлдер в субботу в Лас-Вегасе потерпел первое поражение в карьере, проиграв Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Британец отобрал у Уайлдера титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, который американец успешно защищал десять раз.

«Факт заключается в том, что костюм был слишком тяжелым. С самого начала боя у меня отказали ноги, в третьем раунде мои ноги уже не слушались меня. Но я воин, все знают это. Можно сказать, что я проиграл из-за  проблем с ногами. Многие говорили мне: “похоже с тобой что-то  не так”. Так и было, но когда ты на ринге, тебе приходится это скрывать. Я старался показать максимум. Я знал, что у меня были проблемы с ногами из-за  костюма», — цитирует Уайлдера Yahoo Sport.

«Я примерил его впервые за день до боя, но я не думал, что мне будет так тяжело. Со шлемом и всеми этими батареями он весил более 18 кг. Я хотел отдать дань уважения месяцу афроамериканской истории. Я хотел, чтобы все было хорошо, наверное, я поставил это превыше всего», — добавил боксер.

 Девушка с татуировкой Медузы Горгоны: область под грудью — моя душа
'В сборной России происходят просто недопустимые вещи'
Россия провалила ЧМ. Наш биатлон третий год живет в хаосе
Стали известны подробности ДТП с участием Бучневича и Шестеркина
Триллер «Ливерпуля» и «Вест Хэма»: голливудский сюжет и 5 голов
Слезы Джордана и «Лунная соната». Мир прощался с Коби Брайантом
«Ови с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе»
«Он за слова отвечает!»: Емельяненко побоксировал с Кадыровым
Российского хоккеиста обменяли из «Оттавы» в «Колорадо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь