Уайлдер назвал причину, по которой он проиграл Фьюри в бое за пояс WBC

«Факт заключается в том, что костюм был слишком тяжелым. С самого начала боя у меня отказали ноги, в третьем раунде мои ноги уже не слушались меня. Но я воин, все знают это. Можно сказать, что я проиграл из-за проблем с ногами. Многие говорили мне: “похоже с тобой что-то не так”. Так и было, но когда ты на ринге, тебе приходится это скрывать. Я старался показать максимум. Я знал, что у меня были проблемы с ногами из-за костюма», — цитирует Уайлдера Yahoo Sport.