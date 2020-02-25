Уайлдер назвал причину, по которой он проиграл Фьюри в бое за пояс WBC
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри
Уайлдер в субботу в
«Факт заключается в том, что костюм был слишком тяжелым. С самого начала боя у меня отказали ноги, в третьем раунде мои ноги уже не слушались меня. Но я воин, все знают это. Можно сказать, что я проиграл
«Я примерил его впервые за день до боя, но я не думал, что мне будет так тяжело. Со шлемом и всеми этими батареями он весил более 18 кг. Я хотел отдать дань уважения месяцу афроамериканской истории. Я хотел, чтобы все было хорошо, наверное, я поставил это превыше всего», — добавил боксер.