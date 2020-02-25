Уайлдер рассказал, когда должен состояться реванш с Фьюри
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что его
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что его
Уайлдер в субботу в
«Мы определенно собираемся использовать (право на реванш). Мы с нетерпением ждем этого. Я воин и настоящий чемпион. Мы определенно продолжим к лету», — сказал Уайлдер, которого цитирует ESPN.
Первый поединок 34-летнего Уайлдера и 31-летнего Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.
На счету Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. Фьюри выиграл 30 поединков (21 — нокаутом) и один бой завершил вничью.