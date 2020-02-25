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12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уайлдер рассказал, когда должен состояться реванш с Фьюри

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что его бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри должен пройти ближе к лету.

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Уайлдер в субботу в Лас-Вегасе потерпел первое поражение на профессиональном ринге, проиграв Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Британец отобрал у Уайлдера титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который американец успешно защищал десять раз.

«Мы определенно собираемся использовать (право на реванш). Мы с нетерпением ждем этого. Я воин и настоящий чемпион. Мы определенно продолжим к лету», — сказал Уайлдер, которого цитирует ESPN.

Первый поединок 34-летнего Уайлдера и 31-летнего Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.

На счету Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. Фьюри выиграл 30 поединков (21 — нокаутом) и один бой завершил вничью.

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