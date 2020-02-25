Уайлдер рассказал, когда должен состояться реванш с Фьюри

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Уайлдер в субботу в Лас-Вегасе потерпел первое поражение на профессиональном ринге, проиграв Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Британец отобрал у Уайлдера титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который американец успешно защищал десять раз.

«Мы определенно собираемся использовать (право на реванш). Мы с нетерпением ждем этого. Я воин и настоящий чемпион. Мы определенно продолжим к лету», — сказал Уайлдер, которого цитирует ESPN.

Первый поединок 34-летнего Уайлдера и 31-летнего Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.