«Нереально лузерские отмазки». Реакция боксерского сообщества на историю Уайлдера с костюмом

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По словам проигравшего, главной из них стал тяжелый костюм, в котором он вышел в ринг. «Вместе со шлемом и батарейками он весил где-то 40 фунтов (18 килограммов) или больше», — признался он. Слова Уайлдера вызвали шквал реакции в боксерском обществе.

Кевин Каннингем, тренер нескольких чемпионов мира: Если боксер проводит 8−9 недель в тренировочном лагере, а потом у него отказывают ноги из-за костюма, ему нужно полностью пересмотреть программу тренировочных сборов. Это мое мнение.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--86550c05ff3776b7eefc" data-vnd="86550c05ff3776b7eefc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=86550c05ff3776b7eefc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Роберт Гарсия, экс-чемпион мира, тренер: Я отдавал Уайлдеру должное за отличный бой, но теперь пускай он идет на хрен.

Брайан Блейк, спортивный журналист: Энди Руис проиграл, таская на себе лишние 40 фунтов в течение 12 раундов, и не ныл по этому поводу. Подбери сопли, Деонтей!

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Джимми Тобин, журналист, автор книг о боксе: Я хотел бы, чтобы Уайлдер с удвоенной силой продолжал рассказывать про костюм. Надо привлечь специалистов по спортивной медицине с ESPN, разложить по полочкам все аргументы, сравнить выход к рингу с ручной буксировкой трактора. Копайте глубже.

Генри Уэйд, тренер: Комментаторам из боксерских СМИ было легко распять Ковалева за его нытье и отмазки, потому что у него мелкий промоутер. Попробуйте сделать то же самое с Уайлдером. Нереально лузерские отмазки. От перелома руки во время первых сборов до тяжелого костюма и участия его собственного тренера в заговоре против него. Господи, какое убожество.

Кенни Кит, журналист: Я — большой фанат Уайлдера, но, сваливая свое поражение на костюм, он просто оскорбляет всех, кто видел субботний бой. По-настоящему жалкая отмазка.

Добавим, что Уайлдер принял решение воспользоваться прописанным в контракте пунктом о реванше — летом (или осенью) 2020 года он проведет третий бой с Фьюри.