«Нереально лузерские отмазки». Реакция боксерского сообщества на историю Уайлдера с костюмом

По словам проигравшего, главной из них стал тяжелый костюм, в котором он вышел в ринг. «Вместе со шлемом и батарейками он весил где-то 40 фунтов (18 килограммов) или больше», — признался он. Слова Уайлдера вызвали шквал реакции в боксерском обществе.
Кевин Каннингем, тренер нескольких чемпионов мира: Если боксер проводит 8−9 недель в тренировочном лагере, а потом у него отказывают ноги из-за костюма, ему нужно полностью пересмотреть программу тренировочных сборов. Это мое мнение.
Роберт Гарсия, экс-чемпион мира, тренер: Я отдавал Уайлдеру должное за отличный бой, но теперь пускай он идет на хрен.
Брайан Блейк, спортивный журналист: Энди Руис проиграл, таская на себе лишние 40 фунтов в течение 12 раундов, и не ныл по этому поводу. Подбери сопли, Деонтей!
Джимми Тобин, журналист, автор книг о боксе: Я хотел бы, чтобы Уайлдер с удвоенной силой продолжал рассказывать про костюм. Надо привлечь специалистов по спортивной медицине с ESPN, разложить по полочкам все аргументы, сравнить выход к рингу с ручной буксировкой трактора. Копайте глубже.
Генри Уэйд, тренер: Комментаторам из боксерских СМИ было легко распять Ковалева за его нытье и отмазки, потому что у него мелкий промоутер. Попробуйте сделать то же самое с Уайлдером. Нереально лузерские отмазки. От перелома руки во время первых сборов до тяжелого костюма и участия его собственного тренера в заговоре против него. Господи, какое убожество.
Кенни Кит, журналист: Я — большой фанат Уайлдера, но, сваливая свое поражение на костюм, он просто оскорбляет всех, кто видел субботний бой. По-настоящему жалкая отмазка.
Добавим, что Уайлдер принял решение воспользоваться прописанным в контракте пунктом о реванше — летом (или осенью) 2020 года он проведет третий бой с Фьюри.
В декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (США) их первый поединок завершился вничью. На прошлых выходных в Лас-Вегасе (США) Фьюри победил досрочно в седьмом раунде и отобрал у Уайлдера пояс чемпиона WBC.