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26 февраля, источник: Vesti.kz

Президент Golden Boy сделал заявление о трилогии «Канело» — Головкин и предсказал исход

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес высказался о потенциальном третьем поединке между его клиентом мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

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«Я думаю, что все хотят увидеть трилогию. Многие фанаты до сих пор жаждут третьего поединка, не насытившись первыми двумя. Оба боя были очень захватывающими и крутыми каждую минуту и секунду каждого из раундов. Думаю, что, когда имеется такой большой интерес к поединку, будет оказываться большое давление, чтобы его организовали. В конечном итоге решение будет за “Канело”. Он заслужил это право решать — хочет ли он драться с GGG или нет. Лично я хотел бы посмотреть этот поединок. Думаю, что на этот раз “Канело” мог бы досрочно победить, но окончательное решение за Альваресом», — сказал Гомес в беседе с Fino Boxing.

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Ранее стало известно, что сам «Канело» пересмотрел свою позицию относительного третьего боя с Головкиным. В частности, мексиканец проявил интерес к поединку с казахстанцем в сентябре этого года.

Предыдущие их два поединка также состоялись в сентябре: в 2017 году первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимально победил «Канело». Тем самым Головкин потерпел первое поражение и лишился всех титулов.

Возвращение GGG ожидается в апреле-мае, а в качестве соперника называется поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО). Не исключен вариант, что поединок пройдет в Казахстане.

Сам «Канело» свой следующий бой проведет в мае. Соперник пока неизвестен.

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