Президент Golden Boy сделал заявление о трилогии «Канело» — Головкин и предсказал исход

«Я думаю, что все хотят увидеть трилогию. Многие фанаты до сих пор жаждут третьего поединка, не насытившись первыми двумя. Оба боя были очень захватывающими и крутыми каждую минуту и секунду каждого из раундов. Думаю, что, когда имеется такой большой интерес к поединку, будет оказываться большое давление, чтобы его организовали. В конечном итоге решение будет за “Канело”. Он заслужил это право решать — хочет ли он драться с GGG или нет. Лично я хотел бы посмотреть этот поединок. Думаю, что на этот раз “Канело” мог бы досрочно победить, но окончательное решение за Альваресом», — сказал Гомес в беседе с Fino Boxing.