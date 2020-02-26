Президент Golden Boy сделал заявление о трилогии «Канело» — Головкин и предсказал исход

«Я думаю, что все хотят увидеть трилогию. Многие фанаты до сих пор жаждут третьего поединка, не насытившись первыми двумя. Оба боя были очень захватывающими и крутыми каждую минуту и секунду каждого из раундов. Думаю, что, когда имеется такой большой интерес к поединку, будет оказываться большое давление, чтобы его организовали. В конечном итоге решение будет за “Канело”. Он заслужил это право решать — хочет ли он драться с GGG или нет. Лично я хотел бы посмотреть этот поединок. Думаю, что на этот раз “Канело” мог бы досрочно победить, но окончательное решение за Альваресом», — сказал Гомес в беседе с Fino Boxing.
Ранее стало известно, что сам «Канело» пересмотрел свою позицию относительного третьего боя с Головкиным. В частности, мексиканец проявил интерес к поединку с казахстанцем в сентябре этого года.
Предыдущие их два поединка также состоялись в сентябре: в 2017 году первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимально победил «Канело». Тем самым Головкин потерпел первое поражение и лишился всех титулов.
Возвращение GGG ожидается в апреле-мае, а в качестве соперника называется поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО). Не исключен вариант, что поединок пройдет в Казахстане.
Сам «Канело» свой следующий бой проведет в мае. Соперник пока неизвестен.