Дебютный за титул? Объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова

«Будет десятираундовый бой. И, скорее всего, это будет поединок за региональный пояс от IBF, WBA, WBO или WBC. Соперника пока нет. Мы ведем переговоры с несколькими боксерами — мы ждали, когда определятся дата и место боя», — поделился Алиев.