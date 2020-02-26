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26 февраля, источник: Vesti.kz

Дебютный за титул? Объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) вернется на ринг 17 апреля в Оксон Хилле (США). 28-летний олимпийский чемпион, выступающий в полусреднем весе, может провести дебютный титульный поединок.

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Источник: AP 2020

Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер казахстанца Зия Алиев.

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«Будет десятираундовый бой. И, скорее всего, это будет поединок за региональный пояс от IBF, WBA, WBO или WBC. Соперника пока нет. Мы ведем переговоры с несколькими боксерами — мы ждали, когда определятся дата и место боя», — поделился Алиев.

Добавим, что титульный поединок для Елеусинова станет дебютным на профессиональном ринге. В профессионалах казахстанец начал выступать с апреля 2018 года.

Свой последний поединок Елеусинов провел в декабре прошлого года, когда техническим нокаутом выиграл у американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО).

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