Дебютный за титул? Объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова
Казахстанский
Казахстанский
Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер казахстанца Зия Алиев.
«Будет десятираундовый бой. И, скорее всего, это будет поединок за региональный пояс от IBF, WBA, WBO или WBC. Соперника пока нет. Мы ведем переговоры с несколькими боксерами — мы ждали, когда определятся дата и место боя», — поделился Алиев.
Добавим, что титульный поединок для Елеусинова станет дебютным на профессиональном ринге. В профессионалах казахстанец начал выступать с апреля 2018 года.
Свой последний поединок Елеусинов провел в декабре прошлого года, когда техническим нокаутом выиграл у американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО).