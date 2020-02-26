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26 февраля, источник: Vesti.kz

«Канело» рассказал правду о третьем бое с Головкиным

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) не исключает, что проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

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Соперники встречались дважды: в сентябре 2017 года свели поединок вничью, а ровно через год победил мексиканец. С тех пор Альварес покорил второй средний вес, затем объединил титулы в среднем дивизионе и напоследок взял пояс в полутяжах. Со своей стороны, Головкин завоевал отобранный у мексиканца вакантный пояс по версии IBF в среднем весе.

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Ожидается, что следующий поединок Альварес проведет во втором среднем дивизионе: «О третьем поединке с Головкиным ходит много слухов. Но я сейчас не готов вам ответить на этот вопрос, поскольку пока что все еще не совсем определенно. Планирую сперва провести бой во втором среднем весе. И только затем приблизиться к среднему дивизиону. Спешить не собираюсь, ведь скачок из полутяжа в средневесы — слишком радикальное решение».

Следующий бой мексиканец проведет 2 мая. С большой долей вероятности оппонентом станет один из чемпионов мира во втором среднем весе из Британии: обладатель титула WBA (Super) Каллум Смит или Билли Джо Сондерс (WBO).

Переговоры даются непросто, оппоненты требуют восьмизначный гонорар за бой с Альваресом. Комментирует мексиканец: «Мне не подарили то место, которое я сейчас занимаю. Я его заработал. И нравится моим оппонентам это или же нет, но они обязаны уважать мою позицию. Мы сейчас ведем переговоры. Есть много важных оппонентов. Вскоре узнаем, кто же станет следующим. В любом случае начну подготовку к бою по плану. Вне зависимости от того, с кем мне предстоит драться следующим».

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