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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Фьюри обратился к фанатам после победы над Уайлдером

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к фанатам после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Пост он опубликовал в Instagram.

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«С правильным сознанием все возможно», — отметил Фьюри, признав, что его списывали со счетов на протяжении всей жизни.

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«Это просто показывает, на что способен человек», — добавил боксер, поблагодарив всех за поддержку и назвав своих фанатов лучшими на свете.

Поединок между Фьюри и Уайлдером прошел 23 февраля в Лас-Вегасе. Британский боксер победил соперника техническим нокаутом в седьмом раунде. Позднее американец предположил, что у него «отказали ноги» из-за 18-килограммового костюма, в котором он вышел на ринг перед боем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Уайлдера это первое поражение на профессиональном ринге, у него в активе 42 победы и одна ничья. Фьюри является непобежденным боксером — у него за плечами 30 побед при единственной ничьей.


Тайсон Фьюри: у Уайлдера сердце чемпиона
Ruptly TV
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