Тищенко вместо Вотрэна проведет бой с Аумадой

Изначально соперником Тищенко, на счету которого шесть побед в шести боях на профессиональном ринге, должен был стать француз Оливье Вотрэн (16 побед, 3 поражения и ничья), однако по состоянию здоровья он был вынужден сняться с поединка за принадлежащий Тищенко титул WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе.