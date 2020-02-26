Тищенко вместо Вотрэна проведет бой с Аумадой
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский боксер Евгений Тищенко 7 марта в Екатеринбурге проведет бой против аргентинца Маркоса Антонио Аумады, сообщает
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский боксер Евгений Тищенко 7 марта в Екатеринбурге проведет бой против аргентинца Маркоса Антонио Аумады, сообщает
Изначально соперником Тищенко, на счету которого шесть побед в шести боях на профессиональном ринге, должен был стать француз Оливье Вотрэн (16 побед, 3 поражения и ничья), однако по состоянию здоровья он был вынужден сняться с поединка за принадлежащий Тищенко титул WBO
У нового соперника россиянина 21 победа и 8 поражений в 29 боях в профессиональной карьере.