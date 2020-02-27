«Канело» выбрал соперника перед третьим боем с Головкиным
Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) определился с соперником на следующий бой, который состоится 2 мая в
Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) определился с соперником на следующий бой, который состоится 2 мая в
По информации британского инсайдера Гарета Дэйвиса (Telegraph, TalkSport, The Ring), им станет победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе британец Каллум Смит (27−0, 19 КО), которому принадлежит титул WBA (Super). Альварес же владеет поясом «регулярного» чемпиона WBA во второй средней категории.
«Очень надежные источники утверждают, что бой между “Канело” Альваресом и Каллумом Смитом уже согласован. Мексика против Великобритании, 2 мая, Лас-Вегас», — написал Дэйвис в твиттере.
Ранее фаворитом в гонке за бой с Альваресом называли другого британца — чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (29−0, 14 КО). Однако стороны, похоже, не договорились.
Смит в ноябре 2019 года с трудом защитил титул, победив соотечественника Джона Райдера (28−5, 16 КО). В том же месяце Альварес покорил четвертый дивизион, отобрав титул WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО). Правда, месяц спустя мексиканец отказался от этого пояса.
Ожидается, что в сентябре Альварес, владеющий также титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе, проведет третий бой против чемпиона IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Предыдущие их два поединка также состоялись в сентябре: в 2017 году первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.