Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Металлург Мг
10
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Футбол. Еврокубки
20:55
Эспаньол
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Порту
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Базель
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
Мальме
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Хетафе
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Шахтер Д
Хоккей. НХЛ
28.02
Бостон Брюинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.02
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
28.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.02
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.02
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.02
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.02
Нэшвилл Предаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.02
Виннипег Джетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
30
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Питтсбург Пингвинз
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
32
Все события
Фоторепортажи
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
09:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» выбрал соперника перед третьим боем с Головкиным

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) определился с соперником на следующий бой, который состоится 2 мая в Лас-Вегасе (США).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По информации британского инсайдера Гарета Дэйвиса (Telegraph, TalkSport, The Ring), им станет победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе британец Каллум Смит (27−0, 19 КО), которому принадлежит титул WBA (Super). Альварес же владеет поясом «регулярного» чемпиона WBA во второй средней категории.

«Очень надежные источники утверждают, что бой между “Канело” Альваресом и Каллумом Смитом уже согласован. Мексика против Великобритании, 2 мая, Лас-Вегас», — написал Дэйвис в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее фаворитом в гонке за бой с Альваресом называли другого британца — чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (29−0, 14 КО). Однако стороны, похоже, не договорились.

Смит в ноябре 2019 года с трудом защитил титул, победив соотечественника Джона Райдера (28−5, 16 КО). В том же месяце Альварес покорил четвертый дивизион, отобрав титул WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО). Правда, месяц спустя мексиканец отказался от этого пояса.

Ожидается, что в сентябре Альварес, владеющий также титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе, проведет третий бой против чемпиона IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Предыдущие их два поединка также состоялись в сентябре: в 2017 году первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

Читайте также
"Шахтер" заинтересован в бывшем полузащитнике "Тобола"
Американские неудачники испортили юбилей Малкина в НХЛ
Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU
«Реал» близок к вылету: обзор матчей среды в Лиге чемпионов
«Вашингтон» приедет в РФ? НХЛ готова сделать Овечкину подарок
Роскошная и откровенная: Бетина Попова завершила карьеру (фото)
CAS отменил четырехлетнюю дисквалификацию бронзового призера ОИ
Нурмагомедов отказался называть Макгрегора по имени
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь