«Канело» выбрал соперника перед третьим боем с Головкиным

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По информации британского инсайдера Гарета Дэйвиса (Telegraph, TalkSport, The Ring), им станет победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе британец Каллум Смит (27−0, 19 КО), которому принадлежит титул WBA (Super). Альварес же владеет поясом «регулярного» чемпиона WBA во второй средней категории.

«Очень надежные источники утверждают, что бой между “Канело” Альваресом и Каллумом Смитом уже согласован. Мексика против Великобритании, 2 мая, Лас-Вегас», — написал Дэйвис в твиттере.

Ранее фаворитом в гонке за бой с Альваресом называли другого британца — чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (29−0, 14 КО). Однако стороны, похоже, не договорились.

Смит в ноябре 2019 года с трудом защитил титул, победив соотечественника Джона Райдера (28−5, 16 КО). В том же месяце Альварес покорил четвертый дивизион, отобрав титул WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО). Правда, месяц спустя мексиканец отказался от этого пояса.