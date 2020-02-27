Скончался чемпион СССР по боксу из Казахстана и участник матчевой встречи с США
Скончался известный в прошлом казахстанский боксер Бахтай Сапиев, сообщается на сайте КФБ.
Скончался известный в прошлом казахстанский боксер Бахтай Сапиев, сообщается на сайте КФБ.
Бахтай Сапиев — дядя олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Он мастер спорта СССР международного класса. Он являлся членом сборной Советского Союза, был победителем матчевой встречи СССР — США, выигрывал чемпионат СССР, чемпион СССР по боксу.
Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким семьи Сапиевых в связи с утратой.