Мужской чемпионат мира по боксу в 2021 году пройдет в Белграде

«Сербская сторона с радостью восприняла решение исполкома AIBA провести в Белграде мужской чемпионат мира и намерена организовать лучший турнир в истории. Мы предложили Вучичу возглавить оргкомитет соревнований, а я стану первым заместителем оргкомитета», — заявил член исполкома AIBA, глава Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Все помнят, на каком высоком уровне прошел чемпионат мира в Екатеринбурге в 2019 году, и мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку Сербии в вопросах организации. Это абсолютно нормально, что последующие турниры должны стать лучше предыдущих. Россия, например, в 2020 году проведет командный Кубок мира, и мы ставим задачу, чтобы эти соревнования стали еще масштабнее», — добавил он.