Очигава объявила о возобновлении карьеры и проведет бой в Казани

Источник: Спорт РИА Новости

Очигава в сентябре 2017 года объявила о завершении карьеры. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира и по разу выигрывала серебро и бронзу мировых первенств. На счету 32-летней спортсменки также три победы на чемпионате Европы. На профессиональном ринге Очигава дебютировала в мае 2016 года и успела провести два победных боя.

«Решила возобновить карьеру, у меня появилось такое желание. Планирую провести несколько боев, а дальше как пойдет. У меня есть определенная цель, о которой пока я не буду говорить», — сказала Очигава РИА Новости по телефону.