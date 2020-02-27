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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Очигава объявила о возобновлении карьеры и проведет бой в Казани

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Серебряный призер Олимпийских игр-2012 россиянка Софья Очигава объявила о возобновлении карьеры боксера и 12 марта в Казани выйдет на ринг.

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Источник: Спорт РИА Новости

Очигава в сентябре 2017 года объявила о завершении карьеры. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира и по разу выигрывала серебро и бронзу мировых первенств. На счету 32-летней спортсменки также три победы на чемпионате Европы. На профессиональном ринге Очигава дебютировала в мае 2016 года и успела провести два победных боя.

«Решила возобновить карьеру, у меня появилось такое желание. Планирую провести несколько боев, а дальше как пойдет. У меня есть определенная цель, о которой пока я не буду говорить», — сказала Очигава РИА Новости по телефону.

Очигава 12 марта в Казани проведет бой с итальянкой Амирой Каниццаро, в активе которой шесть побед, шесть поражений и ничья.

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