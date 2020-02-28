Бой Джошуа и Пулева состоится 20 июня на арене «Тоттенхэма»
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 20 июня.
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 20 июня.
Его соперником, как и ожидалось, станет официальный претендент на титул Кубрат Пулев. Встреча состоится в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм».
По словам Эдди Хирна, промоутера Джошуа, стороны достигли принципиальной договорённости. Таким образом, в проведении промотуерских торгов не будет никакой необходимости, сообщает BoxingScene.
Напомним, Джошуа провёл предыдущий поединок 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира. Что касается Пулева, болгарин последний раз появлялся на ринге в ноябре минувшего года, когда победил Райделла Букера.