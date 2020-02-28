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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Бой Джошуа и Пулева состоится 20 июня на арене «Тоттенхэма»

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 20 июня.

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Источник: Reuters

Его соперником, как и ожидалось, станет официальный претендент на титул Кубрат Пулев. Встреча состоится в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм».

По словам Эдди Хирна, промоутера Джошуа, стороны достигли принципиальной договорённости. Таким образом, в проведении промотуерских торгов не будет никакой необходимости, сообщает BoxingScene.

Напомним, Джошуа провёл предыдущий поединок 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира. Что касается Пулева, болгарин последний раз появлялся на ринге в ноябре минувшего года, когда победил Райделла Букера.

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