Названы дата и место дебюта чемпиона Азии и призера ЧМ-2019 по боксу из Казахстана в профи

В вечере бокса, который состоится на «Халык Арене», также примут участие казахстанские боксеры Жанкош Тураров и Али Балоев.

Напомним, 26-летний Кулахмет трижды становился чемпионом Казахстана. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов, а на ЧА и ЧМ в 2019 году поехал из-за травмы Абильхана Аманкула, который в 2017 году дошел до финала ЧМ.