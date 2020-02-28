Названы дата и место дебюта чемпиона Азии и призера ЧМ-2019 по боксу из Казахстана в профи
Чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира-2019 казахстанец Турсынбай Кулахмет проведет дебютный бой в профи 28 марта в Алматы, сообщает MTK Global.
Чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира-2019 казахстанец Турсынбай Кулахмет проведет дебютный бой в профи 28 марта в Алматы, сообщает MTK Global.
В вечере бокса, который состоится на «Халык Арене», также примут участие казахстанские боксеры Жанкош Тураров и Али Балоев.
Напомним, 26-летний Кулахмет трижды становился чемпионом Казахстана. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов, а на ЧА и ЧМ в 2019 году поехал