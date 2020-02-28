Хусейн Байсангуров: Хабиб показал, как закрывать рты трештокерам

— Изначально вы готовились к бою с другим соперником, но потом все поменялось. Хватило времени, чтобы подготовиться к встрече с Торосяном?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--49e152f999a5716c93e0" data-vnd="49e152f999a5716c93e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=49e152f999a5716c93e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— В целом, хватило. Программа подготовки всегда общая. Конкретно под соперника работаем уже перед боем. Не сказал бы, что у меня было много времени подготовиться именно к поединку с Торосяном, но, думаю, этого достаточно. Он похож габаритами на англичанина, к которому я готовится изначально, — оба выше меня, длиннорукие, бьющие. Различия в мелочах. В бою будет видно. Там будем выполнять план и что-то менять, если понадобится.

— Изучали манеру Торосяна?

— Честно говоря, не люблю смотреть чужие бои. Чуть-чуть посмотрю на соперника, примерно пойму общую картину. Остальным занимаются тренеры — они все анализируют и дают мне задания. По их плану и готовимся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7lcHr3lfxI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7lcHr3lfxI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7lcHr3lfxI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khuseyn Baysangurov (@assadullah95)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-21T14:26:07+00:00">21 Янв 2020 в 6:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас целая династия — отец тренирует, родной брат боксирует, два двоюродных брата тоже на ринге. Другого выбора кроме бокса у вас не было?

— В детстве просто бегали за двоюродными братьями, повторяли, что они делают. Так и понравилось быть в боксе. Не жалею, что не выбрал что-то другое. Для меня бокс — это шанс попасть в историю.

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— Самый старший из братьев — ваш кузен Заур Байсангуров. Ориентировались на него, когда начинали карьеру?

— Заур по сей день является моим мотиватором. Он доказал, что благодаря трудолюбию, благодаря правильной команде можно выйти из самых низов и добиться поставленных целей. Из сельского парнишки, который дрался на улицах, превратился в чемпиона мира по двум версиям (WBC и IBF в легкой полусредней категории — ред.). Вошел в историю — стал первым чеченцем — чемпионом мира, и на тот момент был единственным в России профессиональным боксером-чемпионом.

— Ваш брат Хасан недавно потерпел первое поражение в карьере — уступил американцу Робу Бранту в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Как он сейчас себя чувствует?

— Все нормально. Уже готовится к бою в конце апреля. Если все пойдет хорошо, я постараюсь тоже участвовать в этом вечере. Сейчас Хасан тренируется по плану. Поражения и победы не влияют на цель. У нас есть задача, и мы к ней идем. Нам с ним не 30 и не 40 лет, впереди много времени. Если здоровье будет позволять, можно смело драться еще много лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8_1sHNFgSn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8_1sHNFgSn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8_1sHNFgSn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khuseyn Baysangurov (@assadullah95)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-25T17:04:25+00:00">25 Фев 2020 в 9:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы моложе своего соперника Армана Торосяна — чувствуете преимущество?

— В профессионалах у всех по-разному. Ринг покажет, у кого какие преимущества. Если делать акцент на возраст и расслабляться — это будет не правильно. За всю карьеру я ни разу не дрался с ровесниками или с соперниками старше меня.

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— Вы часто говорите, что не любите треш-ток. Даже сейчас на дуэли взглядов вы улыбались сопернику. А как же кипящая ненависть, которая помогает настроиться на бой?

— Это все ерунда. Люди, которые пришли посмотреть бой, получат удовольствие от того, что происходит на ринге. Им неинтересно, что было до поединка. Если ты не можешь нормально боксировать — приходится чем-то заменять. Треш-ток в переводе с английского — разговорный мусор. Уважающий себя человек будет поливать мусором изо рта? Я никого не оскорбляю и не потерплю оскорблений в свой адрес. Жаль, что это становится модным. Есть публика, которой нравятся интриги вне ринга. Этого много в ММА, но Хабиб Нурмагомедов показал, как закрывать рты. В боксе есть Василий Ломаченко, которой тоже не идет на провокации. Свои трудом, своим стилем бокса он доказал, что лучший. Люди узнали его. Кулаки Ломаченко говорят за него.

— Вы тренировались в Америке, пересекались с известными боксерами. С кем удалось пообщаться?

— Тренировался с олимпийским чемпионом из Узбекистана Фазлиддином Гаибназаровым, с чемпионом мира Александром Беспутиным, с Владимиром Никитиным, с Бахрамом Муртазалиевым, с украинцами Александром Усиком, Александром Гвоздиком, Василием Ломаченко. Много ребят приходили в зал, царила дружеская обстановка, было много американцев и мексиканцев. На тренировках эта завеса между людьми снимается. Все друг к другу подходят, все общаются, всегда помогут. Видят, что молодой парень, стараются подсказать. Сергей Ковалев подходил к моему брату Хасану после спаррингов, подсказывал. Эти приятно. Раньше видел этих людей только по телевизору, а тут познакомился лично, и могу сказать, что все достойны уважения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кто больше всех удивил техникой или работой?

— В принципе, никто сильно не удивил — мы всё видим в ринге, даже по телевизору. В Америке акцент в тренировках делается на соперника. Готовишься к конкретному боксеру. И еще оттачиваешь до автоматизма то, что умеешь. Там тренеры никого не переделывают. Умеешь коряво драться — научат драться коряво, но хорошо. Главное, чтобы ты победил. У каждого боксера есть чему поучиться.

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— Главное событие последних дней в боксе — победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом. Удивлены результатом?

— Честно говоря, не так пристально слежу за ними. Уайлдер только два-три последних года начал драться с топами. А у него 40 с чем-то боев без поражений. Это американская тема. Человек непонятно где проводит 30−40 боев, а потом появляется. Фьюри дрался с Кличко — он намного опытнее. Он бьющий боксер, неудобный и подвижный. Ждал, что Тайсон победит по очкам. То, что он переломил ход боя таким образом, — неожиданность. Но, говорят, на это были причины. Либо Уайлдер был плохо готов, либо с ним что-то случилось. Думаю, проведут третий бой, и он будет намного интереснее. Фьюри во втором поединке боксировал по-другому — пошел вперед, начал бить. Все думали, что он опять будет бегать и кривляться. Все это очень полезно для бокса. Интрига остается.

— Кто сейчас сильнее — Фьюри или Энтони Джошуа?

— Честно говоря, невысоко ставлю Джошуа. Он даже Уайлдеру может проиграть нокаутом. В этом весе вижу только Тайсона Фьюри. Больше никого нет. Есть хорошие претенденты — Усик, Кубрат Пулев, Джозеф Паркер, но по технике и тактике ведения боя Фьюри доминирует над ними.