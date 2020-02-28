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12:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хусейн Байсангуров: Хабиб показал, как закрывать рты трештокерам

Российский боксер Хусейн Байсангуров в пятницу сразится с представляющим Германию бойцом армянского происхождения Арманом Торосяном во время шоу «Короли нокаутов». Перед поединком Байсангуров рассказал корреспонденту РИА Новости Сергею Яременко о тренировках со знаменитыми боксерами в США и объяснил, почему считает Тайсона Фьюри самым мощным на данный момент тяжеловесом.

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— Изначально вы готовились к бою с другим соперником, но потом все поменялось. Хватило времени, чтобы подготовиться к встрече с Торосяном?

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— В целом, хватило. Программа подготовки всегда общая. Конкретно под соперника работаем уже перед боем. Не сказал бы, что у меня было много времени подготовиться именно к поединку с Торосяном, но, думаю, этого достаточно. Он похож габаритами на англичанина, к которому я готовится изначально, — оба выше меня, длиннорукие, бьющие. Различия в мелочах. В бою будет видно. Там будем выполнять план и что-то менять, если понадобится.

— Изучали манеру Торосяна?

— Честно говоря, не люблю смотреть чужие бои. Чуть-чуть посмотрю на соперника, примерно пойму общую картину. Остальным занимаются тренеры — они все анализируют и дают мне задания. По их плану и готовимся.

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— У вас целая династия — отец тренирует, родной брат боксирует, два двоюродных брата тоже на ринге. Другого выбора кроме бокса у вас не было?

— В детстве просто бегали за двоюродными братьями, повторяли, что они делают. Так и понравилось быть в боксе. Не жалею, что не выбрал что-то другое. Для меня бокс — это шанс попасть в историю.

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— Самый старший из братьев — ваш кузен Заур Байсангуров. Ориентировались на него, когда начинали карьеру?

— Заур по сей день является моим мотиватором. Он доказал, что благодаря трудолюбию, благодаря правильной команде можно выйти из самых низов и добиться поставленных целей. Из сельского парнишки, который дрался на улицах, превратился в чемпиона мира по двум версиям (WBC и IBF в легкой полусредней категории — ред.). Вошел в историю — стал первым чеченцем — чемпионом мира, и на тот момент был единственным в России профессиональным боксером-чемпионом.

— Ваш брат Хасан недавно потерпел первое поражение в карьере — уступил американцу Робу Бранту в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Как он сейчас себя чувствует?

— Все нормально. Уже готовится к бою в конце апреля. Если все пойдет хорошо, я постараюсь тоже участвовать в этом вечере. Сейчас Хасан тренируется по плану. Поражения и победы не влияют на цель. У нас есть задача, и мы к ней идем. Нам с ним не 30 и не 40 лет, впереди много времени. Если здоровье будет позволять, можно смело драться еще много лет.

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— Вы моложе своего соперника Армана Торосяна — чувствуете преимущество?

— В профессионалах у всех по-разному. Ринг покажет, у кого какие преимущества. Если делать акцент на возраст и расслабляться — это будет не правильно. За всю карьеру я ни разу не дрался с ровесниками или с соперниками старше меня.

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— Вы часто говорите, что не любите треш-ток. Даже сейчас на дуэли взглядов вы улыбались сопернику. А как же кипящая ненависть, которая помогает настроиться на бой?

— Это все ерунда. Люди, которые пришли посмотреть бой, получат удовольствие от того, что происходит на ринге. Им неинтересно, что было до поединка. Если ты не можешь нормально боксировать — приходится чем-то заменять. Треш-ток в переводе с английского — разговорный мусор. Уважающий себя человек будет поливать мусором изо рта? Я никого не оскорбляю и не потерплю оскорблений в свой адрес. Жаль, что это становится модным. Есть публика, которой нравятся интриги вне ринга. Этого много в ММА, но Хабиб Нурмагомедов показал, как закрывать рты. В боксе есть Василий Ломаченко, которой тоже не идет на провокации. Свои трудом, своим стилем бокса он доказал, что лучший. Люди узнали его. Кулаки Ломаченко говорят за него.

— Вы тренировались в Америке, пересекались с известными боксерами. С кем удалось пообщаться?

— Тренировался с олимпийским чемпионом из Узбекистана Фазлиддином Гаибназаровым, с чемпионом мира Александром Беспутиным, с Владимиром Никитиным, с Бахрамом Муртазалиевым, с украинцами Александром Усиком, Александром Гвоздиком, Василием Ломаченко. Много ребят приходили в зал, царила дружеская обстановка, было много американцев и мексиканцев. На тренировках эта завеса между людьми снимается. Все друг к другу подходят, все общаются, всегда помогут. Видят, что молодой парень, стараются подсказать. Сергей Ковалев подходил к моему брату Хасану после спаррингов, подсказывал. Эти приятно. Раньше видел этих людей только по телевизору, а тут познакомился лично, и могу сказать, что все достойны уважения.

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— Кто больше всех удивил техникой или работой?

— В принципе, никто сильно не удивил — мы всё видим в ринге, даже по телевизору. В Америке акцент в тренировках делается на соперника. Готовишься к конкретному боксеру. И еще оттачиваешь до автоматизма то, что умеешь. Там тренеры никого не переделывают. Умеешь коряво драться — научат драться коряво, но хорошо. Главное, чтобы ты победил. У каждого боксера есть чему поучиться.

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Фьюри обратился к фанатам после победы над Уайлдером

— Главное событие последних дней в боксе — победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом. Удивлены результатом?

— Честно говоря, не так пристально слежу за ними. Уайлдер только два-три последних года начал драться с топами. А у него 40 с чем-то боев без поражений. Это американская тема. Человек непонятно где проводит 30−40 боев, а потом появляется. Фьюри дрался с Кличко — он намного опытнее. Он бьющий боксер, неудобный и подвижный. Ждал, что Тайсон победит по очкам. То, что он переломил ход боя таким образом, — неожиданность. Но, говорят, на это были причины. Либо Уайлдер был плохо готов, либо с ним что-то случилось. Думаю, проведут третий бой, и он будет намного интереснее. Фьюри во втором поединке боксировал по-другому — пошел вперед, начал бить. Все думали, что он опять будет бегать и кривляться. Все это очень полезно для бокса. Интрига остается.

— Кто сейчас сильнее — Фьюри или Энтони Джошуа?

— Честно говоря, невысоко ставлю Джошуа. Он даже Уайлдеру может проиграть нокаутом. В этом весе вижу только Тайсона Фьюри. Больше никого нет. Есть хорошие претенденты — Усик, Кубрат Пулев, Джозеф Паркер, но по технике и тактике ведения боя Фьюри доминирует над ними.

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Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
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