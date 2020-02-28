Джукембаев: Головкин показал, что нам тоже можно боксировать в США на мировом уровне

— Батыр, что насчет боя в Казахстане?

— Видите, у нас пока приоритет выйти на американский рынок, показать себя, прославить страну. И лишь потом делать в Казахстане бой, чтобы он был большой, громкий, с серьезным соперником. У нас многие разбираются в боксе. И не хотелось бы привозить сюда посредственный вариант. Надо такой бой, который запомнится, бой мирового уровня. Так что пока надо стать чемпионом, а потом уже и в Казахстан.

— Но наверняка были предложения?

— Безусловно. Раза три нас приглашали. Но все решает команда, промоутер, тренер. Желание есть. Думаю, что у каждого казахстанского боксера такое желание. Все впереди. Интерес есть.

— Есть такой момент. Активно обсуждается следующий бой Геннадия Головкина, где местом проведения будет Казахстан. Как насчет варианта выступить в карде, если поступит предложение?

— Уверен, ему надо здесь провести бой. Для всех болельщиков это важно. Столько ждут его в родной стране. И я думаю, что если такое событие состоится и мне предложат принять в нем участие, то мы точно рассмотрим этот вариант.

Это ведь большое событие. Здесь, в Казахстане, будут все эксперты. Многие приедут в нашу страну: журналисты, телеканалы. В любом случае его бой — это большое событие. Трудно представить даже весь масштаб. Но будет здорово.

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Считаю, что встреча с Шереметой является одним из последних шансов, когда GGG может выйти на ринг в Казахстане. Насколько я понял, у него ведь потом идут большие бои, которые точно требуют в качестве места проведения американский ринг. Их сложно было бы организовать у нас.

— Некоторые эксперты высказывались, что вы являетесь его преемником. Не примеряли на себе это сравнение?

— Нет. Я не считаю себя таковым. У нас ведь в данный момент идет такой поток боксеров из Казахстана, где каждый может выстрелить. Все, кто находится в ТОП-10 или ТОП-15, — отличные. «Взорвать» может каждый. Есть стойкое ощущение, даже мнение, что этот год и следующий станут для нас прорывными. Наши парни прошли уже такой путь, где в кризисные моменты проявили стойкость, не свернули, и сейчас остается только спокойно себя совершенствовать, без серьезного бытового давления. Провели многие, так сказать, отборочные бои, приближаясь к чемпионским. Не только я. И если сравнивают, то окей, надо быть просто достойным этих сравнений, а не бить себя кулаком в грудь. Думать, что правильно двигаешься.

У Геннадия был свой путь, другой. Да, у всех у нас индивидуальные векторы. Истории отличаются. А GGG — это тот человек, который открыл нам путь. Когда я начинал заниматься боксом, то смотрели бои Тайсона, Али. И в такие моменты даже не мечтали боксировать в США, на мировом уровне. Это было чем-то недостижимым. А он нам всем показал, что можно стать чемпионом, будучи парнем из Казахстана, из простой семьи. Показал, что нам тоже можно. За это я уважаю его сильно.

И есть важный момент. Головкин, Канат Ислам — их успехи не только открыли путь, но и облегчили важные моменты с контрактами. Нет больше той неизвестности, которая была. Сейчас начинающие профи легко смогут избежать ошибок и подвохов при подписывании контракта. Им достаточно обратиться к нам. Все ведь на связи. И я вам скажу, что звонят парни, советуются…