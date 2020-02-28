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15:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Не хотелось бы привозить в Казахстан посредственный бой». Батыр Джукембаев — о титулах, GGG и дебюте в США

Недавним гостем редакции Vesti.kz стал непобежденном казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО). В своем последнем бою, проведенным в январе этого года, обладатель титулов WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в полусреднем весе нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22−8, 10 КО).

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Теперь его приоритетная цель — дебют в США. По словам Джукембаева, у команды уже есть несколько предложений. Также в своем большом интервью боксер рассказал об отношении к Геннадию Головкину, бое в Казахстане и случае на таможне.

— Батыр, последний бой получился скомканным из-за смены соперника. Успели ли подстроиться под нового оппонента, использовали запасную тактику?

— В профессиональном боксе подобные моменты — срывы поединков, смена соперника — явление частое. Поэтому нам крайне необходимо быть готовыми к этому. Важно, чтобы команда могла сориентироваться быстро, сам боксер психологически справляться должен с ситуацией. В этом и заключается одна из основ профессионализма.

Что касается моего случая, своего нового оппонента я узнал чуть меньше, чем за неделю самого боя. И скажу сразу, что тактические наработки мы не готовили. Имею ввиду именно под нового боксера. Однако успели посмотреть его поединки, изучили что да как. И завершающий этап всего лагеря был заточен уже конкретно под него, то есть немного смогли подстроиться под него.

И наша задача была посмотреть на развитие ситуации непосредственно в ринге…

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— То есть провести разведку и оперативно выстроить гейм-план?

— Именно. Приблизительно раунд должен был уйти на выявление слабых мест, на определение его тактики, после чего уже следовало использовать нашу новую стратегию. В принципе, исходя из его проведенных боев, мы знали, как именно он будет вести встречу.

Однако по воле Аллахе случилось так, что во втором раунде уже все завершилось в мою пользу — досрочная победа. Не знаю, насколько он был сильно готов. Однако его последний бой против опытного канадца, в активе которого много боев и побед, он продержался всю дистанцию. Отбоксировал всю дистанцию, проведя равный бой. Победу можно было отдать и ему, и сопернику.

И это с виду он кажется, что лишен силы. На деле он в порядке. И одним темпом может работать на протяжении всех раундов. Это его большой плюс. Хорошая школа. Я думаю, что сильно повлиял мой удар в корпус, который я нанес в первом раунде.

— Безусловно, хлесткий и мощный удар зачастую соперника может психологически сломать, вызывает опасение…

— Ну, так или иначе победа осталась за мной. И я рад, что удалось в очередной раз проявить себя, успешно использовать свои навыки. Двигаемся дальше.

— Дальше — это в сторону больших титулов? Как раз, если бы не смена соперников, то был бы сделан большой шаг.

— Да, так и есть. По идее мы на это и рассчитывали. В случае победы над аргентинцем я бы смог войти в тройку в рейтинге IBF. Он позволял мне получить хороший прирост в рейтинге. Но ничего. Как говорится в пословице — «все, что ни делается, к лучшему».

— С ним история все, закончена?

— Я думаю, что да. Вряд ли мы будем в ближайшее время к нему возвращаться, пытаться организовать бой. Будем подбирать уже более сильного, более крепкого.

— Получается, в данный момент серьезно работают именно матчмейкеры?

— Сейчас идут несколько больших и важных переговоров с США. Даст Бог, в скором времени мне уже сообщат информацию и детали относительно моего следующего боя: где, когда, на каком шоу, против кого. И я думаю, что это будет крупное событие.

— То есть все силы брошены на организацию дебюта в США?

— Так и есть. Перед последним боем я разговаривал с промоутером. Он мне сообщил, что в случае победы мой следующий выход на ринг состоится в Америке. Также он добавил, что есть предложения, в том числе и от Golden Boy. Кстати, на ми раньше поступали запросы от них. Но мы не могли согласиться, пытались свои условия выдвинуть. И вот сейчас, даст Аллах, мы придем к обоюдному согласию и я буду боксировать в США.

— В случае успеха вы свою карьеру будете вести в США или Канаде?

— Точно не могу сказать. Но если предстоящие поединки будут крупными, то выступать точно буду в США.

— Есть ли какая-то договоренность в команде относительно того, по какой линии будут вас вести?

— В данный момент наш приоритет — это IBF и WBC. Но я вам могу точно сказать, что мы не будем акцентировать внимание только на одном направлении. Хотим двигаться несколькими путями. Двигаться и ждать своих моментов. Ведь если попасть в ТОП-10, то в любой момент может обратиться чемпион с предложением выступить против него. Мало ли, вдруг у него сорвался соперник по титульному бою — разные случаи. В любое время могут позвонить. Надо быть готовым.

— Менять весовую категорию не собираетесь?

— Нет, сейчас точно не стану этого делать. Не скажу, что я легко делаю свой вес, но буду держаться в этом дивизионе. И в случае, если стану чемпионом мира, то рассмотрю вариант с повышением. Пока же буду здесь.

— Есть у вас личный дедлайн по завоеванию титула чемпиона мира?

— Даст Бог, после двух хороших поединков надо выходить на титульный. С каждым поединком крепну, нахожу что-то новое для себя, что потом в дальнейшем использую. Нарабатывается опыт, появляется внутренняя уверенность, трезвая оценка своих качеств и текущих навыков. Даже один раунд дает боксеру очень многое. Или, например, случай, когда ты — главное событие вечера. Такое было у меня в последнем бою.

Это совершенное другая категория. Психологически давит больше, атмосфера другая, реакция публики иная. И справиться со всем этим довольно сложная задача. Тем не менее, все это дает большие очки в пользу опыта.

Психологически и физически я готов к чемпионскому бою. Остальное же дело времени. Не я же один все решаю. Многие любят же говорить «почему соперник такой», «почему не дерется в Америке» и так далее. Но ведь так не бывает — просто захотеть и сразу очутиться в Лас-Вегасе на титульном поединке. Не я это решаю. Но я верю своей команде, верю, что все получится.

— А публика в Канаде привыкла к вам? Хорошо встречает?

— Любители бокса там уже меня считают за канадца (улыбается). Принимают меня за своего. Если я буду биться в США, то они скажут, что «наш дерется». Там очень любят бокс. И в магазинах узнают, на улицах. Вот история есть даже. В последний летел с братом родным. И на контроле его остановили на проверку. Завели нас в комнату. А потом пограничники увидели нас, и сразу спросили, боксер ли я. Я ответил, что дам. Они продолжили говорить про бокс, про то, что знают меня. И в итоге сразу пропустили дальше. Так что постепенно популярность растет. Могу сказать, что там я не чужой, освоился.

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— Что насчет боя в Казахстане?

— Видите, у нас пока приоритет выйти на американски рынок, показать себя, прославить страну. И лишь потом делать в Казахстане бой, чтобы он был большой, громкий, с серьезным соперником. У нас многие разбираются в боксе. И не хотелось бы привозить сюда посредственный вариант. Надо такой бой, который запомнится, бой мирового уровня. Так что пока надо стать чемпионом, а потом уже и в Казахстан.

— Но наверняка были предложения?

— Безусловно. Раза три нас приглашали. Но все решает команда, промоутер, тренер. Желание есть. Думаю, что у каждого казахстанского боксера такое желание. Все впереди. Интерес есть.

— Есть такой момент. Активно обсуждается следующий бой Геннадия Головкина, где место проведения будет Казахстан. Как насчет варианта выступить в карде, если поступит предложение?

— Уверен, ему надо здесь провести бой. Для всех болельщиков это важно. Столько ждут его в родной стране. И я думаю, что если такое событие состоится и мне предложат принять в нем участие, то мы точно рассмотрим этот вариант.

Это ведь большое событие. Здесь, в Казахстане, будут все эксперты. Многие приедут в нашу страну: журналисты, телеканалы. В любом случае его бой — это большое событие. Трудно представить даже весь масштаб. Но будет здорово.

Считаю, что встреча с Шереметой является одним из последних шансов, когда GGG может выйти на ринг в Казахстане. Насколько я понял у него ведь потом идут большие бои, которые точно требуют место проведения американский ринг. Их сложно было бы организовать у нас.

— Некоторые эксперты высказывались, что вы являетесь его преемником. Не примеряли на себе это сравнение?

— Нет. Я не считаю себя таковым. У нас ведь в данный момент идет такой поток боксеров из Казахстана, где каждый может выстрелить. Все, кто находится в ТОП-10 или ТОП-15 — отличные. «Взорвать» может каждый. Есть стойкое ощущение, даже мнение, что этот год и следующий станут для нас прорывными. Наши парни прошли уже такой путь, где в кризисные моменты проявили стойкость, не свернули, и сейчас остается только спокойной себя совершенствовать без серьезного бытового давления. Провели многие так сказать отборочные бои, приближаясь к чемпионским. Не только я. И если сравнивают, то ок, надо быть просто достойным для этих сравнений, а не бить себя кулаком в грудь. Думать, что правильно двигаешься.

У Геннадия был свой путь, другой. Да у всех у нас индивидуальные векторы. Истории отличаются. А GGG — это тот человек, который открыл нам путь. Когда я начинал заниматься боксом, то смотрели бои Тайсона, Али. И в такие моменты даже не мечтали боксировать в США, на мировом уровне. Это было чем-то недостижимым. А он нам всем показал, что можно стать чемпионом, будучи парнем из Казахстана, из простой семьи. Показал, что нам тоже можно. За это я уважаю его сильно.

И есть важный момент. Головкин, Канат Ислам — их успехи не только открыли путь, но и облегчили важные моменты с контрактами. Нет больше той неизвестности, которая была. Сейчас начинающие профи легко смогут избежать ошибок и подвохов при подписывании контракта. Им достаточно обратиться к нам. Все ведь на связи. И я вам скажу, что звонят парни, советуются.

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— Недавно в профи перешел наш чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет.

— Не скажу, что я тесно общаюсь с ним, но знаком. И виделся с ним в прошлом году. Я очень хорошо дружу с Камшыбеком Кункабаевым, наш тяж. И он позвал меня на ужин. И как раз на встрече был Турсынбай. Хороший парень, скромный. Бои его видел на чемпионате Азии в прошлом году. Хорошо боксировал. Дебют все покажет. Главное адаптироваться. Любительский от профессионального бокса сильно отличается. Даже перчатками, ритмом. Так что ему предстоит поработать. Надеюсь, все получится у него.

— Возвращаясь к вашей карьере, с кем бы вы хотели выйти на ринг?

— Скорее всего с Джошом Тейлором. Он тоже является левшой. И я много следил за ним. Он ведь бился с Васкесом, с которым я встречался. И у них вышел очень конкурентный бой. Тяжелый поединок для Тейлора, вязкий. Я бы не сказал, что лидеры нашего дивизиона где-то на космическом уровне. Наоборот, мы все рядом. Феномена нет. Все трудятся.

— Недавно вы открыл школу BATYR 777. Это разовый момент или часть большой программы?

— Это стартовый эпизод нашего бренда. В будущем мы планируем охватить все регионы Казахстана и в случае успеха — зарубежные страны. Масштабные у нас планы на будущее. В частности, выпуск спортивной одежды, инвентаря. И бренд BATYR 777 заработал.

Проект в целом носит и социальный характер. То есть помощь детям из малообеспеченных семей, которые не могут себе позволить приобрести абонемент в зал, экипировку. В будущем хотим работать с фондом благотворительным, чтобы спорт стал еще доступнее для многих, что является нашим следующим шагом. В данный момент разрабатываем концепт. Хотим дать то, чего не было, например, у меня. Вот, в новом зале есть такая опция. Можно прийти, записаться, заниматься.

Так что — попробуем воплотить свои цели.

Отметим, что после январской досрочной победы WBA включила Батыра в свой рейтинг. В обновленном списке Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, располагается на 15-й строчке.

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