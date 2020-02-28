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28 февраля, источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов получил бой против бывшего чемпиона мира и претендента на звание «абсолюта»

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) в следующем бою встретится с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе по трем версиям Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) из Намибии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер из The Atheltic.

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Поединок полусреднего веса планируется на 17 апреля в андеркарте вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США), который будет транслировать стриминговый сервис DAZN. В главном событии этого шоу встретятся два экс-чемпиона мира в первом полусреднем дивизионе — американцы Реджис Прогрейс (24−1, 20 КО) и Морис Хукер (27−1, 18 КО).

«Большой шаг вперед для олимпийского чемпиона», — отметил Коппинджер, комментируя информацию о бое Елеусинов — Индонго.

37-летний Индонго в декабре 2016 года сенсационно нокаутировал в первом раунде россиянина Эдуарда Трояновского (28−2, 24 КО) и стал новым чемпионом IBF и IBO. Затем намибиец отправился в Великобританию на объединительный бой с шотландцем Рикки Бернсом (43−8−1, 16 КО) и отобрал у него титул WBA (Super) после победы единогласным решением судей.

В августе 2017 года Индонго дебютировал в США в бою за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теренса Кроуфорда (36−0, 27 КО). Поединок завершился в третьем раунде, а намибиец потерпел первое поражение в карьере.

В марте 2018 года Индонго также нокаутом проиграл уже Прогрейсу, а последний поединок провел в августе 2019-го, победив досрочно американца Карлтавиуса Джонсона (4−2). Оба этих боя прошли в США.

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