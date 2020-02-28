Данияр Елеусинов получил бой против бывшего чемпиона мира и претендента на звание «абсолюта»
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) в следующем бою встретится с
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) в следующем бою встретится с
Поединок полусреднего веса планируется на 17 апреля в андеркарте вечера бокса в
«Большой шаг вперед для олимпийского чемпиона», — отметил Коппинджер, комментируя информацию о бое Елеусинов — Индонго.
37-летний Индонго в декабре 2016 года сенсационно нокаутировал в первом раунде россиянина Эдуарда Трояновского (28−2, 24 КО) и стал новым чемпионом IBF и IBO. Затем намибиец отправился в Великобританию на объединительный бой с шотландцем Рикки Бернсом (43−8−1, 16 КО) и отобрал у него титул WBA (Super) после победы единогласным решением судей.
В августе 2017 года Индонго дебютировал в США в бою за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теренса Кроуфорда (36−0, 27 КО). Поединок завершился в третьем раунде, а намибиец потерпел первое поражение в карьере.
В марте 2018 года Индонго также нокаутом проиграл уже Прогрейсу, а последний поединок провел в августе 2019-го, победив досрочно американца Карлтавиуса Джонсона (4−2). Оба этих боя прошли в США.