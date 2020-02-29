Данияр Елеусинов высказался о бое против экс-чемпиона мира на DAZN

Источник: AP 2020

Казахстанец выступит в рамках вечера 17 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США), который будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Его соперником станет экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по трем версиям Джулиус Индонго (23−2, 12 КО) из Намибии.

«Для меня это будет очень хороший тест, отличный шаг вперед, и для меня очень важно себя показать. Я собираюсь продемонстрировать прекрасный поединок и все мои навыки», — сказал Елеусинов.

На кону в поединке может быть выставлен титул.