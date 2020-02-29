Данияр Елеусинов высказался о бое против экс-чемпиона мира на DAZN
Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) поделился настроем на следующий бой. Его слова приводит RingTV.
Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) поделился настроем на следующий бой. Его слова приводит RingTV.
Казахстанец выступит в рамках вечера 17 апреля в
«Для меня это будет очень хороший тест, отличный шаг вперед, и для меня очень важно себя показать. Я собираюсь продемонстрировать прекрасный поединок и все мои навыки», — сказал Елеусинов.
На кону в поединке может быть выставлен титул.
Свой последний поединок Елеусинов провел в декабре прошлого года, когда техническим нокаутом выиграл у американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО).