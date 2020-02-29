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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов высказался о бое против экс-чемпиона мира на DAZN

Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) поделился настроем на следующий бой. Его слова приводит RingTV.

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Источник: AP 2020

Казахстанец выступит в рамках вечера 17 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США), который будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Его соперником станет экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по трем версиям Джулиус Индонго (23−2, 12 КО) из Намибии.

«Для меня это будет очень хороший тест, отличный шаг вперед, и для меня очень важно себя показать. Я собираюсь продемонстрировать прекрасный поединок и все мои навыки», — сказал Елеусинов.

На кону в поединке может быть выставлен титул.

Свой последний поединок Елеусинов провел в декабре прошлого года, когда техническим нокаутом выиграл у американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО).

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