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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Уайлдер решил судьбу тренера, выбросившего полотенце в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (42−1−1, 41 КО) решил судьбу помощника тренера, который выбросил полотенце в реванше с британцем Тайсоном Фьюри (30−0−1, 21 КО).

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После поражения Уайлдер сделал главным виновником своего фиаско Марка Бриланда, выбросившего в седьмом раунде полотенце.

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В первых интервью после провального поединка американец намекал, что думает над его увольнением.

Тем не менее, как свидетельствуют последние заявления Уайлдера, он, видимо, как следует обдумал эту ситуацию и понял, почему Бриланд принял такое решение. Как сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Иоле, американский боксер принял решение о продолжении сотрудничества с Бриландом.

«Я воин. Я чувствую себя так же, как и во время боя. Если мне суждено проиграть, то я хочу сделать это на щите. Однако я понимаю, что мой угол и моя команда действуют ради моего блага. Марк Бриланд — до сих пор член моей команды. Наша команда с нетерпением ждет начала подготовки к реваншу», — цитирует Уайлдера Иоле в своем твиттере.

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Напомним, Уайлдер также обратился к болельщикам в соцсетях, намекнув на то, что воспользуется правом на реванш с Фьюри.

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