Третий бой Уайлдера и Фьюри пройдет летом 2020-го
Глава Top Rank Боб Арум подтвердил, что болельщиков ждет третий бой между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает World Boxing News.
Глава Top Rank Боб Арум подтвердил, что болельщиков ждет третий бой между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает World Boxing News.
«Сто процентов, что
22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.
Первый бой прошел в декабре 2018-го. Тогда поединок завершился вничью.
Уайлдер одержал 42 победы в карьере (41 — нокаутом). В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом.