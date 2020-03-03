Объявлен состав мужской сборной России по боксу на отбор на ОИ-2020

Главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов официально назвал состав во вторник во время сборов в Сочи.

На европейскую олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в Лондоне с 14 по 24 марта, поедут: Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).