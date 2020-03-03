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14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав мужской сборной России по боксу на отбор на ОИ-2020

СОЧИ, 3 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Тренерский штаб мужской сборной России по боксу объявил состав национальной команды, который выступит на европейской квалификации Олимпийских игр-2020.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов официально назвал состав во вторник во время сборов в Сочи.

На европейскую олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в Лондоне с 14 по 24 марта, поедут: Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

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Игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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