Боксер Ковалев отказался от идеи смены весовой категории

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что Ковалев планирует перейти в первый тяжелый вес (до 90,7 кг), сейчас он выступает в полутяжелой категории (до 79,38 кг). Ближайший бой россиянин может провести против кубинца Салливана Барреры 25 апреля в США.

«Ближайшие два боя пройдут в прежнем весе. Сергей не будет менять весовую категорию», — сказал собеседник агентства.

В активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).