Фьюри подтвердил, что после боя с Джошуа закончит карьеру

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Напомним, Джошуа — обладатель поясов WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Таким образом, если они с Фьюри договорятся о бое, победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира.

«У меня осталось ещё два боя, потом настанет время серьёзно задуматься о том, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке, уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе.