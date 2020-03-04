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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри подтвердил, что после боя с Джошуа закончит карьеру

Британский боксёр Тайсон Фьюри, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, подтвердил, что завершит карьеру после боя с соотечественником Энтони Джошуа.

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Напомним, Джошуа — обладатель поясов WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Таким образом, если они с Фьюри договорятся о бое, победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира.

«У меня осталось ещё два боя, потом настанет время серьёзно задуматься о том, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке, уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе.

Я уже стал чемпионом мира в тяжёлом весе. После победы над Кличко (в 2015 году. — Прим. «Чемпионата») я получил все титулы. Думаю, последний бой будет с Энтони Джошуа, — сказал Фьюри на шоу This Morning.

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