Казахстан понес первую потерю в отборе на Олимпиаду-2020 в боксе

На ринг в квалификационном турнире в иорданском Аммане Келимбет вышла первой из команды. По итогам трех раундов она проиграла единогласным решением — 0:5.
Помимо Келимбет сегодня, 4 марта, должна выступить еще одна казахстанка — Римма Волосенко (до 60 килограммов). В первом бою 27-летняя боксерша должна встретиться с Симранжит Каур Баат из Индии.
Определились соперники для пяти из восьми боксеров мужской сборной Казахстана. Подопечные Галымбека Кенжебаева вступят в борьбу за лицензии завтра, 5 марта, когда на ринг выйдут сразу три спортсмена.