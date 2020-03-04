Казахстан понес первую потерю в отборе на Олимпиаду-2020 в боксе

Источник: kzvesti.kz

На ринг в квалификационном турнире в иорданском Аммане Келимбет вышла первой из команды. По итогам трех раундов она проиграла единогласным решением — 0:5.

Помимо Келимбет сегодня, 4 марта, должна выступить еще одна казахстанка — Римма Волосенко (до 60 килограммов). В первом бою 27-летняя боксерша должна встретиться с Симранжит Каур Баат из Индии.