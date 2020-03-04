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4 марта, источник: Vesti.kz

Казахстан понес первую потерю в отборе на Олимпиаду-2020 в боксе

Казахстанская боксерша Даметкен Келимбет (до 57 килограммов) проиграла серебряной призерке Олимпиады-2016 Инь Цзюньхуа из Китая и завершила борьбу за лицензию на Игры-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: kzvesti.kz

На ринг в квалификационном турнире в иорданском Аммане Келимбет вышла первой из команды. По итогам трех раундов она проиграла единогласным решением — 0:5.

Помимо Келимбет сегодня, 4 марта, должна выступить еще одна казахстанка — Римма Волосенко (до 60 килограммов). В первом бою 27-летняя боксерша должна встретиться с Симранжит Каур Баат из Индии.

Определились соперники для пяти из восьми боксеров мужской сборной Казахстана. Подопечные Галымбека Кенжебаева вступят в борьбу за лицензии завтра, 5 марта, когда на ринг выйдут сразу три спортсмена.

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