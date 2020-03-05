DAZN сделал предложение «Канело» на третий бой с Головкиным
Исполнительный директор стримингового сервиса DAZN Джон Скиппер провел встречу с Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) в
Исполнительный директор стримингового сервиса DAZN Джон Скиппер провел встречу с Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) в
В частности, Скиппер предложил «Канело» пакет на три боя в рамках контракта с DAZN с 11 боями на сумму 365 миллионов долларов. Первый из них Альварес должен провести 2 мая в
Затем 12 сентября «Канело» встретится с Головкиным. Скорее всего, их третий бой состоится в
Третий бой из пакета, который сейчас находится на рассмотрении, может пройти уже в декабре этого года, если «Канело» выйдет из боя с Головкиным относительно невредимым. Так, мексиканцу предлагается поединок с обладателем титула «регулярного» чемпиона WBA в в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 KO).
При этом отмечается, что переговоры между Скиппером и «Канело» прошли без промоутеров мексиканца из Golden Boy. Отношения между боксером и Оскаром Де Ла Хойей
Добавим, что самому Головкину этой весной предстоит провести защиту титула IBF в среднем весе, который он вместе с поясом IBO завоевал в октябре прошлого года. Однако возвращение казахстанца задерживается