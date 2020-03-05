DAZN сделал предложение «Канело» на третий бой с Головкиным

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В частности, Скиппер предложил «Канело» пакет на три боя в рамках контракта с DAZN с 11 боями на сумму 365 миллионов долларов. Первый из них Альварес должен провести 2 мая в Лас-Вегасе против чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса (29−0, 14 КО).

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Затем 12 сентября «Канело» встретится с Головкиным. Скорее всего, их третий бой состоится в Лас-Вегасе или на AT`T Stadium в Техасе. По информации источников, GGG по душе эта идея. Предыдущие их два поединка прошли также в сентябре и также в Лас-Вегасе: первый закончился ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.

Третий бой из пакета, который сейчас находится на рассмотрении, может пройти уже в декабре этого года, если «Канело» выйдет из боя с Головкиным относительно невредимым. Так, мексиканцу предлагается поединок с обладателем титула «регулярного» чемпиона WBA в в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 KO).

При этом отмечается, что переговоры между Скиппером и «Канело» прошли без промоутеров мексиканца из Golden Boy. Отношения между боксером и Оскаром Де Ла Хойей по-прежнему остаются напряженными.