У «молодежного» чемпиона WBC из Казахстана сорвался бой против соперника двух чемпионов мира

Возвращение 22-летнего казахстанца было намечено на 12 марта в рамках вечера бокса в Монреале (Канада). Его соперником должен был стать 32-летний мексиканский боксер Марио Альберто Лозано (33−10, 24 КО).

Однако, как информирует журналист Journal de Montreal Мать Буле, Ахмедов получил травму плеча на тренировке и снялся с боя. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Свой последний бой Ахмедов провел в декабре 2019 года также в Монреале, когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО).