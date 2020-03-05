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5 марта, источник: Vesti.kz

У «молодежного» чемпиона WBC из Казахстана сорвался бой против соперника двух чемпионов мира

«Молодежный» чемпион мира по версии WBC и обладатель регионального титула WBC Asia в первом среднем весе казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО) отменил свой следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Возвращение 22-летнего казахстанца было намечено на 12 марта в рамках вечера бокса в Монреале (Канада). Его соперником должен был стать 32-летний мексиканский боксер Марио Альберто Лозано (33−10, 24 КО).

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Однако, как информирует журналист Journal de Montreal Мать Буле, Ахмедов получил травму плеча на тренировке и снялся с боя. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Свой последний бой Ахмедов провел в декабре 2019 года также в Монреале, когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО).

Лозано за свою карьеру профессионального боксера выходил на ринг против экс-соперника казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Ванеса Мартиросяна (США), чемпионов мира Лиама Смита (Великобритания) и Патрика Тейшейры (Бразилия), а также действующего обладателя титула WBC Джермелла Чарло (США).

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