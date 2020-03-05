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5 марта, источник: Vesti.kz

Головкин дал добро на третий бой с «Канело» в сентябре

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) дал добро на третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) в сентябре этого года. Об этом сообщает Boxingscene.com со ссылкой на источники.

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Ранее стало известно, что исполнительный директор стримингового сервиса DAZN Джон Скиппер провел встречу с «Канело» в Сан-Диего (США), где предложил мексиканцу дать третий бой Головкину в сентябре. Рабочей датой является 12 сентября, а в качестве места проведения рассматриваются Лас-Вегас или AT`T Stadium в Техасе. Этот бой станет частью сделки между DAZN и Альваресом на 11 боев за 365 миллионов долларов.

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Предыдущие два поединка Головкина и «Канело» состоялась в сентябре в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец. Альварес является действующим чемпионом в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular).

Ожидается, что 2 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile «Канело» подерется с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО). На декабрь Альваресу предлагается бой в Японии с местным обладателем «обычного» чемпионского пояса по версии WBA в среднем весе Риотой Муратой (16−2, 13 КО). Этот поединок состоится только лишь в том случае, если в противостоянии с Головкиным мексиканец обойдется без рассечений и травм.

Самому Головкину этой весной предстоит провести защиту титула IBF в среднем весе, который он вместе с поясом IBO завоевал в октябре прошлого года. Однако возвращение казахстанца задерживается из-за травмы, полученной на тренировке.

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