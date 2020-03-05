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5 марта, источник: Vesti.kz

«Надо рвать и убивать, это мой последний шанс». Вице-чемпион Азии — о победе в отборе на Олимпиаду-2020

33-летний боксер принес Казахстану первый выигрыш.
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Двукратный призер чемпионатов Азии Закир Сафиуллин после победы в стартовом бою региональной квалификации на Олимпиаду-2020 рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о мандраже и своем последнем шансе. Спортсмен вспомнил прежние победы над конкурентом.

Напомним, в весовой категории до 63 килограммов он выиграл у Шан Жуна из Китая и вышел в четвертьфинал.

«Мы с ним не первый раз встречались. Это третий бой наш — два раза я его на «Азии» выиграл. Он тоже не стоит на месте: смотрел его позавчера, и он там с нокдаунами выиграл. В очень хорошей форме — настрой у него бешеный. Он очень агрессивно выиграл. А для меня это последний шанс. Мне просто каждый бой надо рвать и убивать. Другого шанса нет.

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В третьем раунде я прочувствовал. Серии внутрь пролетали. Все. Судья немного говорил, что я немного вниз головой, а такого не было. Просто я начал «закапываться». Конечно, и мандраж был. Как говорится, если у боксера нет мандража, то с боксом надо завязывать. Всегда мандраж должен быть", — рассказал Сафиуллин.

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Публикация от Vesti.kz — Живи спортом ??? (@vestikzsport) 5 Мар 2020 в 2:27 PST.

«В первую очередь — узбекские боксеры». Тренер сборной Казахстана — о соперниках в отборе на ОИ и ситуации с коронавирусом.

33-летний Сафиуллин стал третьим четвертьфиналистом от Казахстана — без борьбы в эту стадию прошли тяжеловесы Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Двух участниц потеряла женская сборная Казахстана — главный тренер команды Ерик Алгабек объяснил неудачи подопечных. Отборочный турнир в Аммане продлится до 11 марта.

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