Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
41
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
20
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
32
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
41
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Футбол. Кубок России
5.03
Химки
Торпедо М
51
Хоккей. КХЛ
5.03
Витязь
СКА
06
Хоккей. КХЛ
5.03
Локомотив
Йокерит
03
Хоккей. КХЛ
5.03
Металлург Мг
Барыс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
5.03
Салават Юлаев
Авангард
63
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
5 марта, источник: Vesti.kz

Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпиаду-2020

Он является фаворитом в своей весовой категории.
Наверх

Чемпион мира по боксу казахстанец Бекзад Нурдаулетов, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, выиграл первый бой квалификации к Олимпиаде-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

21-летний фаворит регионального отбора, который проходит в Аммане (Иордания), победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча первого номера посева из Казахстана с соперником продлилась все три раунда и завершилась его победой единогласным решением судей.

За выход в полуфинал он встретится с победителем пары Файзуллах Арууби (Афганистан) — Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).

Во время загрузки произошла ошибка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vesti.kz — Живи спортом ??? (@vestikzsport) 5 Мар 2020 в 3:31 PST.

Напомним, первыми участниками ¼ финала из Казахстана стали Закир Сафиуллин (63 килограмма), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Сегодня, 5 марта, в вечерней сессии выйдет еще один боксер сборной Казахстана — Абильхан Аманкул (75 килограммов).

«В первую очередь — узбекские боксеры». Тренер сборной Казахстана — о соперниках в отборе на ОИ и ситуации с коронавирусом.

Первыми же в борьбу за олимпийские лицензии вступили казахстанские боксерши, и обе потерпели поражение. Главный тренер сборной Ерик Алгабек объяснил причины этих неудач.

АПЛ из-за коронавируса отказалась от рукопожатий между футболистами перед матчами
Где пройдет полуфинал «Зенит» — «Спартак»
Российские пары заняли первые три места на юниорском ЧМ
«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Главный камбэк плей-офф КХЛ. «Салават» превратил 0:2 в 6:3
Баскетболисты ЦСКА обеспечили себе место в плей-офф Евролиги
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Драчев: Тихонов и Васильев фигурируют в деле Логинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь