Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпиаду-2020
Он является фаворитом в своей весовой категории.
Чемпион мира по боксу казахстанец Бекзад Нурдаулетов, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, выиграл первый бой квалификации к Олимпиаде-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
21-летний фаворит регионального отбора, который проходит в Аммане (Иордания), победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии и вышел в четвертьфинал турнира.
Встреча первого номера посева из Казахстана с соперником продлилась все три раунда и завершилась его победой единогласным решением судей.
За выход в полуфинал он встретится с победителем пары Файзуллах Арууби (Афганистан) — Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).
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Публикация от Vesti.kz — Живи спортом ??? (@vestikzsport) 5 Мар 2020 в 3:31 PST.
Напомним, первыми участниками ¼ финала из Казахстана стали Закир Сафиуллин (63 килограмма), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).
Сегодня, 5 марта, в вечерней сессии выйдет еще один боксер сборной Казахстана — Абильхан Аманкул (75 килограммов).
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Первыми же в борьбу за олимпийские лицензии вступили казахстанские боксерши, и обе потерпели поражение. Главный тренер сборной Ерик Алгабек объяснил причины этих неудач.